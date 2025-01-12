12 января 2025

В ЯНАО создают хор мальчиков, о котором просил мэр

В Надыме появится «Хор мальчиков», о необходимости которого заявил мэр Жаромских
© Служба новостей «URA.RU»
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Занятия в надымском хоре мальчиков будут бесплатными
Занятия в надымском хоре мальчиков будут бесплатными Фото:

В Надыме (ЯНАО) на базе школы искусств №1 создают «Хор мальчиков». О необходимости такого музыкального объединения перед новым годом рассказывал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

«Принять участие в прослушивании могут мальчики 6-10 лет. Это отличная возможность для ребят, мечтающих петь. Кроме того, занятия в хоре помогут развить речь, не бояться публичных выступлений, обогатить кругозор и найти друзей», — сообщили в пресс-службе районной администрации.

Идею создать хор мальчиков глава Надыма позаимствовал у коллеги — мэра Дубны (Московская область), где такой хор уже есть. «Никак не мог не сказать своим коллегам, что нам тоже нужен такой хор», — отметил Дмитрий Жаромских во время предновогоднего эфира.

Занятия в надымском хоре мальчиков начнутся в феврале, они будут бесплатными. Вместе с тем глава Надыма Дмитрий Жаромских планирует развивать в муниципалитете культуру джаза.

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В Надыме (ЯНАО) на базе школы искусств №1 создают «Хор мальчиков». О необходимости такого музыкального объединения перед новым годом рассказывал глава Надымского района Дмитрий Жаромских. «Принять участие в прослушивании могут мальчики 6-10 лет. Это отличная возможность для ребят, мечтающих петь. Кроме того, занятия в хоре помогут развить речь, не бояться публичных выступлений, обогатить кругозор и найти друзей», — сообщили в пресс-службе районной администрации. Идею создать хор мальчиков глава Надыма позаимствовал у коллеги — мэра Дубны (Московская область), где такой хор уже есть. «Никак не мог не сказать своим коллегам, что нам тоже нужен такой хор», — отметил Дмитрий Жаромских во время предновогоднего эфира. Занятия в надымском хоре мальчиков начнутся в феврале, они будут бесплатными. Вместе с тем глава Надыма Дмитрий Жаромских планирует развивать в муниципалитете культуру джаза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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