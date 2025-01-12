В ЯНАО создают хор мальчиков, о котором просил мэр

В Надыме (ЯНАО) на базе школы искусств №1 создают «Хор мальчиков». О необходимости такого музыкального объединения перед новым годом рассказывал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
«Принять участие в прослушивании могут мальчики 6-10 лет. Это отличная возможность для ребят, мечтающих петь. Кроме того, занятия в хоре помогут развить речь, не бояться публичных выступлений, обогатить кругозор и найти друзей», — сообщили в пресс-службе районной администрации.
Идею создать хор мальчиков глава Надыма позаимствовал у коллеги — мэра Дубны (Московская область), где такой хор уже есть. «Никак не мог не сказать своим коллегам, что нам тоже нужен такой хор», — отметил Дмитрий Жаромских во время предновогоднего эфира.
Занятия в надымском хоре мальчиков начнутся в феврале, они будут бесплатными. Вместе с тем глава Надыма Дмитрий Жаромских планирует развивать в муниципалитете культуру джаза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!