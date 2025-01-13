Текслер сделал почетными гражданами двух известных челябинцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер присвоил звания «Почетного гражданина» региона Борису Видгофу и Юрию Карликанову. Соответствующие постановления опубликованы на портале официальных правовых актов.
«Присвоить почетное звание „Почетный гражданин Челябинской области“ Видгофу Борису Ефимовичу — президенту акционерного общества „Торговый дом ‚Бовид‘. ‚Присвоить почетное звание ‚Почетный гражданин Челябинской области‘ Карликанову Юрию Раифовичу. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию‘. — говорится в документах. В обоих случаях звание присвоено ‚за плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность, направленную на повышение качества жизни населения Челябинской области‘.
Видгофу 60 лет. Помимо бизнес-активностей, он является вице-президентом хоккейного клуба «Трактор». Является почетным гражданином Челябинска.
Карликанову 73 года. Он является депутатом заксобрания региона IV — VII созывов. Заслуженный строитель РФ, награжден орденом «Дружбы» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
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