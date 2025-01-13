Украинская спортсменка сбежала в Россию после призыва в нацгвардию

Четырехкратная чемпионка Украины по гребле Лариса Жалинская сбежала из страны в Россию после принудительного призыва в нацгвардию. Об этом сама спортсменка рассказала российским журналистам, признавшись, что для побега использовала загранпаспорт. Сначала она уехала в Польшу, а затем через Беларусь попала в Россию.
«Задача была банально скопить деньги на побег с Украины, а это было сделать непросто, поскольку в части [нацгвардии], где я была, практикуется взяточничество. Примерно половину суммы, что мне зачислялась, приходилось отдавать офицерам. Сегодня мои действия многие квалифицируют как побег, но я бы назвала это возвращением на родину», — рассказала Жалинская в разговоре с RT. По словам девушки, она является русской по национальности. Она родом из Приморска в Запорожской области.
Свои действия девушка спланировала заблаговременно. Она незаметно от своего командования оформила второй загранпаспорт, по которому в последствии и выехала из страны. На руку спортсменки сыграл и тот факт, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставляться отпуска с правом выезда за границу. В рапорте она указала, что будет проводить отпуск в Чехии, а на самом деле при поддержке российских друзей она нашла перевозчиков, которые и смогли провезти девушку в Польшу. Оттуда она уже смогла проехать через польскую границу в Беларусь, а уже затем самолетом — в Москву.
На Украине неоднократно фиксировались массовые случаи дезертирства солдат ВСУ, которые устали от конфликта с Россией. Недавно сообщалось о том, что более 10 000 бойцов из бригады «Анна Киевская», которая воспринималась как элитная, дезертировали. Это вызвало скандал в рядах украинского командования.
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