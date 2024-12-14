Более 1000 бойцов дезертировали из бригады ВСУ «Анна Киевская»

15 декабря 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

ВСУ бросило неподготовленных бойцов, находящихся у Покровска Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», которая была сформирована и обучена во Франции. Украинское командование для создания показной картины использовало насильно мобилизованных людей, которые не были готовы к боевым действиям. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Их одели в форму и заявили, что это полноценная бригада. Туда поставили компетентного командира, но ему не дали времени, чтобы создать сплоченный коллектив», — рассказал украинский журналист Юрий Бутусов (внесен в список иноагентов в РФ) на опубликованном в telegram-канале видео. В результате недостаточной подготовки и спешного формирования после прибытия на фронт, большая часть личного состава бригады покинула свои позиции и разбежалась. Военнослужащие «сразу же после прибытия отправились по домам», а командира бригады сняли с должности. Как сообщало URA.RU ранее, президенту Украины Владимиру Зеленскому представили информацию о потерях в рядах ВСУ. Это 70 тысяч умерших, 35 тысяч пропавших без вести и 200 тысяч дезертиров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», которая была сформирована и обучена во Франции. Украинское командование для создания показной картины использовало насильно мобилизованных людей, которые не были готовы к боевым действиям. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Их одели в форму и заявили, что это полноценная бригада. Туда поставили компетентного командира, но ему не дали времени, чтобы создать сплоченный коллектив», — рассказал украинский журналист Юрий Бутусов (внесен в список иноагентов в РФ) на опубликованном в telegram-канале видео. В результате недостаточной подготовки и спешного формирования после прибытия на фронт, большая часть личного состава бригады покинула свои позиции и разбежалась. Военнослужащие «сразу же после прибытия отправились по домам», а командира бригады сняли с должности. Как сообщало URA.RU ранее, президенту Украины Владимиру Зеленскому представили информацию о потерях в рядах ВСУ. Это 70 тысяч умерших, 35 тысяч пропавших без вести и 200 тысяч дезертиров.