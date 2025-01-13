Мэр из ХМАО пообещал разобраться с подрядчиком из-за невыхода автобусов на линию

Автобусы не вышли на линию из-за болезни водителей
В Нягани (ХМАО) 13 января на линию вышло 14 автобусов из положенных 17. Глава города Иван Ямашев в соцсети сообщил, что виновен в этом подрядчик и с ним уже ведется работа.
«Сегодня на линии 14 автобусов из 17 заявленных контрактом. Работа с подрядчиком, не выполняющим свои обязательства, ведется», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале.
Мэр отметил, что причиной невыхода трех автобусов на линию стала болезнь водителей, которых подрядчику не кем заменить. В настоящее время мэрия города совместно с подрядчиком ищет пути решения проблемы.
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