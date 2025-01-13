13 января 2025

Мэр из ХМАО пообещал разобраться с подрядчиком из-за невыхода автобусов на линию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусы не вышли на линию из-за болезни водителей
Автобусы не вышли на линию из-за болезни водителей Фото:

В Нягани (ХМАО) 13 января на линию вышло 14 автобусов из положенных 17. Глава города Иван Ямашев в соцсети сообщил, что виновен в этом подрядчик и с ним уже ведется работа.

«Сегодня на линии 14 автобусов из 17 заявленных контрактом. Работа с подрядчиком, не выполняющим свои обязательства, ведется», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале.

Мэр отметил, что причиной невыхода трех автобусов на линию стала болезнь водителей, которых подрядчику не кем заменить. В настоящее время мэрия города совместно с подрядчиком ищет пути решения проблемы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани (ХМАО) 13 января на линию вышло 14 автобусов из положенных 17. Глава города Иван Ямашев в соцсети сообщил, что виновен в этом подрядчик и с ним уже ведется работа. «Сегодня на линии 14 автобусов из 17 заявленных контрактом. Работа с подрядчиком, не выполняющим свои обязательства, ведется», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале. Мэр отметил, что причиной невыхода трех автобусов на линию стала болезнь водителей, которых подрядчику не кем заменить. В настоящее время мэрия города совместно с подрядчиком ищет пути решения проблемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...