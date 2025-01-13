13 января 2025

Тюменские продукты начали продавать на маркетплейсе

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские товары можно купить и в других регионах
Тюменские товары можно купить и в других регионах Фото:

На специальном маркетплейсе можно будет приобрести тюменскую продукцию — молочную, мясную, рыбную и овощную. Об этом сообщили на странице регионального департамента агропромышленного комплекса в соцсети «ВКонтакте».

«Фонд развития сельского хозяйства „Возрождение“ запустил приложение, через которое жители и гости Тюменской области могут приобрести молочную, мясную, рыбную продукцию, хлебобулочные, кондитерские и другие изделия от производителей со всей России. Также к заказу будет доступна фермерская продукция местного производства», — такой пост появился на странице департамента в соцсети «ВКонтакте».

В приложении можно приобрести товары из других регионов, которые могут быть доставлены в Тюменскую область. Создатели сервиса обещают в скором времени расширить ассортимент лотов.

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На специальном маркетплейсе можно будет приобрести тюменскую продукцию — молочную, мясную, рыбную и овощную. Об этом сообщили на странице регионального департамента агропромышленного комплекса в соцсети «ВКонтакте». «Фонд развития сельского хозяйства „Возрождение“ запустил приложение, через которое жители и гости Тюменской области могут приобрести молочную, мясную, рыбную продукцию, хлебобулочные, кондитерские и другие изделия от производителей со всей России. Также к заказу будет доступна фермерская продукция местного производства», — такой пост появился на странице департамента в соцсети «ВКонтакте». В приложении можно приобрести товары из других регионов, которые могут быть доставлены в Тюменскую область. Создатели сервиса обещают в скором времени расширить ассортимент лотов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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