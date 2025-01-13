Тюменские продукты начали продавать на маркетплейсе

На специальном маркетплейсе можно будет приобрести тюменскую продукцию — молочную, мясную, рыбную и овощную. Об этом сообщили на странице регионального департамента агропромышленного комплекса в соцсети «ВКонтакте».
«Фонд развития сельского хозяйства „Возрождение“ запустил приложение, через которое жители и гости Тюменской области могут приобрести молочную, мясную, рыбную продукцию, хлебобулочные, кондитерские и другие изделия от производителей со всей России. Также к заказу будет доступна фермерская продукция местного производства», — такой пост появился на странице департамента в соцсети «ВКонтакте».
В приложении можно приобрести товары из других регионов, которые могут быть доставлены в Тюменскую область. Создатели сервиса обещают в скором времени расширить ассортимент лотов.
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