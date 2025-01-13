Челябинцам рассказали, как быстро заменить лифт

В челябинском доме заменят лифт на четыре года раньше срока

14 января 2025 в 10:36 Размер текста - 17 +

Для замены старого лифта осталось собрать два документа (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям дома №90а по улице Свободы в Челябинске осталось собрать два документа, чтобы перенести срок замены лифта с 2029 на 2025 год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального фонда капремонта. «Для полного пакета документов не хватает заключения по результатам обследования лифтов, отработавших назначенный срок службы и решения общего собрания собственников о проведении замены лифтов в 2025 году. Управляющей компании необходимо заказать и произвести обследование. Протокол общего собрания также поможет подготовить УК», — уточнили в пресс-службе регоператора. В фонде капремонта пояснили, что замена лифта в этом доме запланирована на 2027—2029 годы, но жители могут воспользоваться законом №430, который действует с 2016 года. Они могут изменить сроки капремонта или замены изношенного оборудования, для этого нужно собрать простой пакет документов, с которой обратиться в комиссию муниципалитета. Она направит решение в региональный минстрой и регоператору капремонта, и тогда замена лифтов начнется уже в этом году. Также собственникам стоит регулярно оплачивать взносы на капремонт. «Региональный оператор выдает справку о финансовой устойчивости конкретного многоквартирного дома. К сожалению, необходимо отметить очень слабую платежную дисциплину собственников. Только половина собственников регулярно оплачивают взносы на капитальный ремонт», — добавили в пресс-службе ведомства. В Челябинске регулярно происходят инциденты из-за изношенных лифтов. Так, в декабре в челябинской многоэтажке разрушилась кабина лифта во время движения. А в октябре упал лифт с ребенком внутри. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям дома №90а по улице Свободы в Челябинске осталось собрать два документа, чтобы перенести срок замены лифта с 2029 на 2025 год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального фонда капремонта. «Для полного пакета документов не хватает заключения по результатам обследования лифтов, отработавших назначенный срок службы и решения общего собрания собственников о проведении замены лифтов в 2025 году. Управляющей компании необходимо заказать и произвести обследование. Протокол общего собрания также поможет подготовить УК», — уточнили в пресс-службе регоператора. В фонде капремонта пояснили, что замена лифта в этом доме запланирована на 2027—2029 годы, но жители могут воспользоваться законом №430, который действует с 2016 года. Они могут изменить сроки капремонта или замены изношенного оборудования, для этого нужно собрать простой пакет документов, с которой обратиться в комиссию муниципалитета. Она направит решение в региональный минстрой и регоператору капремонта, и тогда замена лифтов начнется уже в этом году. Также собственникам стоит регулярно оплачивать взносы на капремонт. «Региональный оператор выдает справку о финансовой устойчивости конкретного многоквартирного дома. К сожалению, необходимо отметить очень слабую платежную дисциплину собственников. Только половина собственников регулярно оплачивают взносы на капитальный ремонт», — добавили в пресс-службе ведомства. В Челябинске регулярно происходят инциденты из-за изношенных лифтов. Так, в декабре в челябинской многоэтажке разрушилась кабина лифта во время движения. А в октябре упал лифт с ребенком внутри.