Бастрыкин потребовал возбудить дело о падении лифта с ребенком в Челябинске

По факту падения лифта проводится проверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о падении лифта с подростком внутри в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СКР

По данным ведомства, лифт упал в одном из домов по улице Университетская Набережная 30 сентября. Во время подъема кабины, в которой находился подросток, она обрушилась с 13 до 7 этажа. По информации СКР, жители прежде обращались в управляющую компанию с жалобами на неисправность оборудования, но меры предприняты не были.