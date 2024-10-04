Бастрыкин потребовал возбудить дело о падении лифта с ребенком в Челябинске

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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, лифт
По факту падения лифта проводится проверка Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о падении лифта с подростком внутри в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СКР

По данным ведомства, лифт упал в одном из домов по улице Университетская Набережная 30 сентября. Во время подъема кабины, в которой находился подросток, она обрушилась с 13 до 7 этажа. По информации СКР, жители прежде обращались в управляющую компанию с жалобами на неисправность оборудования, но меры предприняты не были.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о падении лифта с подростком внутри в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СКР По данным ведомства, лифт упал в одном из домов по улице Университетская Набережная 30 сентября. Во время подъема кабины, в которой находился подросток, она обрушилась с 13 до 7 этажа. По информации СКР, жители прежде обращались в управляющую компанию с жалобами на неисправность оборудования, но меры предприняты не были.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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