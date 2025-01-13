Помбур, депутат в ХМАО, нефтяной генерал: чем известен новый глава «Лукойл» Сергей Кочкуров

Новый главный исполнительный директор ПАО «Лукойл» Сергей Кочкуров сменил на этом посту попавшего в санкционный список США Вадима Воробьева. Много лет «нефтяной генерал» проработал в югорских дочерних предприятиях «Лукойла», начав с самых низов, и даже успел побыть депутатом ХМАО. Чем еще известен Кочкуров — в материале URA.RU.
Кочкурову 61 год. Он родился в Башкирии, в Ишимбае. Женат, имеет двоих детей. Окончил Уфимский нефтяной институт, Тюменский государственный нефтегазовый университет и получил дополнительное профессиональное образование в институте нефтегазового бизнеса. Был кандидатов в мастера спорта по плаванию.
Начинал карьеру с должность помощника бурильщика «Башнефти», куда попал на производственную практику. Затем переехал в Югру, где с 1986 по 2002 годы проработал в НГДУ «Ватьеганнефть» под Сургутом, пройдя путь от бурильщика до главного инженера. В 2002 году назначен замом гендиректора ООО «Лукойл — Западная Сибирь» (когалымская «дочка» компании», с 2003 по 2005 был первым замом гендиректора ТПП «Покачевнефтегаз», дослужился до гендиректора. В 2009 был назначен гендиректором ТПП «Когалымнефтегаз», затем стал первым замом гендиректора и главным инженером основного подразделения «Лукойла» в Югре — ООО «Лукойл — Западная Сибирь». В 2012 возглавил компанию.
Сергей Кочкуров был избран депутатом окружного парламента ХМАО — Югры в 2011 году, проработал до конца созыва (2016). Представлял интересы избирателей Когалыма. Был замом председателя комитета по бюджету.
В 2019 году получил пост вице-президента ПАО «Лукойл» по производственному сервису. С 25 июня 2020 Кочкуров вице-президентом по добыче нефти и газа. В этой должности и работал до января 2025 года.
Его предшественник на посту, Вадим Воробьев, возглавлявший компанию с 2022 года, попал в санкционный список США. Решением совета директоров ПАО «Лукойл» Воробьева сменил Кочкуров.
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