Совет директоров «Лукойла» сменил главного исполнительного директора

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В «Лукойле» сменился исполнительный директор 14 января
В «Лукойле» сменился исполнительный директор 14 января Фото:

Совет директоров «Лукойла» прекратил досрочно полномочия главного исполнительного директора Вадима Воробьева. Новым руководителем назначен Сергей Кочкуров. 

«Повестка заседания. О досрочном прекращении полномочий Главного исполнительного директора ПАО „ЛУКОЙЛ“. <...> О назначении Главного исполнительного директора ПАО „ЛУКОЙЛ“», — сказано в повестке заседания. По информации ТАСС, новым исполнительным директором стал Сергей Кочкуров. 

Воробьев возглавлял «Лукойл» с 2022 года. На прошлой неделе Минфин США внес его в санкционные списки. 

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Совет директоров «Лукойла» прекратил досрочно полномочия главного исполнительного директора Вадима Воробьева. Новым руководителем назначен Сергей Кочкуров.  «Повестка заседания. О досрочном прекращении полномочий Главного исполнительного директора ПАО „ЛУКОЙЛ“. <...> О назначении Главного исполнительного директора ПАО „ЛУКОЙЛ“», — сказано в повестке заседания. По информации ТАСС, новым исполнительным директором стал Сергей Кочкуров.  Воробьев возглавлял «Лукойл» с 2022 года. На прошлой неделе Минфин США внес его в санкционные списки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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