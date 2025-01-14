Совет директоров «Лукойла» сменил главного исполнительного директора

Совет директоров «Лукойла» прекратил досрочно полномочия главного исполнительного директора Вадима Воробьева. Новым руководителем назначен Сергей Кочкуров.
«Повестка заседания. О досрочном прекращении полномочий Главного исполнительного директора ПАО „ЛУКОЙЛ“. <...> О назначении Главного исполнительного директора ПАО „ЛУКОЙЛ“», — сказано в повестке заседания. По информации ТАСС, новым исполнительным директором стал Сергей Кочкуров.
Воробьев возглавлял «Лукойл» с 2022 года. На прошлой неделе Минфин США внес его в санкционные списки.
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