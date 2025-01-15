Автомобилистам в РФ грозят новые штрафы

Депутаты от фракции ЛДПР 15 января внесут в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить штрафы для водителей тихоходных транспортных средств, которые не обозначают свои автомобили специальной наклейкой. По новому законопроекту размер штрафа может возрасти с 500 до 3000 рублей.
«Депутаты от фракции ЛДПР внесут 15 января в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить с 500 до трех тысяч рублей размер штрафа для водителей транспортных средств с максимальной скоростью 30 километров в час, которые не обозначают авто специальной наклейкой...» — пишет ТАСС. Текст документа есть в распоряжении агентства.
Инициатор законопроекта, депутат от ЛДПР Иван Сухарев, считает, что повышение штрафа за отсутствие опознавательного знака на тихоходных транспортных средствах будет способствовать безопасности на дорогах. По его словам, отсутствие таких знаков на тихоходных транспортных средствах регулярно вызывает серьезные аварии. Пока один водитель думают, можно ли выполнить обгон, другие, следующие за ним, уже решаются на обгон, выезжая на встречную полосу.
Сухарев также указал на проблему несправедливых штрафов для водителей, которые обгоняют медленно движущиеся транспортные средства без маркировки «Тихоходное транспортное средство». По его мнению, текущий размер штрафа не оказывает достаточного воздействия на нарушителей.
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