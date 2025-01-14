14 января 2025

Челябинцам пообещали ранее наступление весны

В челябинском нацпарке по щебету синиц спрогнозировали потепление
© Служба новостей «URA.RU»
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В «Таганае» прогнозируют раннюю весну из-за преждевременного щебета синиц
В «Таганае» прогнозируют раннюю весну из-за преждевременного щебета синиц Фото:

В Челябинской области прогнозируют ранее наступление весны из-за щебета большой синицы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка «Таганай» (Златоуст), трель прозвучала на полторы недели раньше среднемноголетнего срока. «По мнению таганайских синиц, весна будет ранней. И об этом пернатые обитатели начали оповещать пару дней назад. Первое нежное „тинькание“ большой синицы раздалось на неделю с лишним раньше», — сообщили URA.RU в нацпарке.

В пресс-службе уточнили, что к 15 января птицы стали петь активно. Притом самый ранний щебет был зафиксирован в 2016 году. Тогда трель раздалась 4 января.

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В Челябинской области прогнозируют ранее наступление весны из-за щебета большой синицы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка «Таганай» (Златоуст), трель прозвучала на полторы недели раньше среднемноголетнего срока. «По мнению таганайских синиц, весна будет ранней. И об этом пернатые обитатели начали оповещать пару дней назад. Первое нежное „тинькание“ большой синицы раздалось на неделю с лишним раньше», — сообщили URA.RU в нацпарке. В пресс-службе уточнили, что к 15 января птицы стали петь активно. Притом самый ранний щебет был зафиксирован в 2016 году. Тогда трель раздалась 4 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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