Челябинцам пообещали ранее наступление весны

В Челябинской области прогнозируют ранее наступление весны из-за щебета большой синицы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка «Таганай» (Златоуст), трель прозвучала на полторы недели раньше среднемноголетнего срока. «По мнению таганайских синиц, весна будет ранней. И об этом пернатые обитатели начали оповещать пару дней назад. Первое нежное „тинькание“ большой синицы раздалось на неделю с лишним раньше», — сообщили URA.RU в нацпарке.
В пресс-службе уточнили, что к 15 января птицы стали петь активно. Притом самый ранний щебет был зафиксирован в 2016 году. Тогда трель раздалась 4 января.
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