Происшествия На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области из-за снега затруднено движение 16 января 2025 в 12:03 Размер текста - 17 + Движение на трассе затруднено в сторону Челябинска (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 16 января затруднено движение после снегопада. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В горно-заводской зоне Челябинской области после осадков в виде снега на участке с 1593 по 1599 километр (Ашинский район — прим. URA.RU) автодороги М-5 „Урал“ в сторону города Челябинска движение затруднено», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На место направлены дополнительные экипажи ДПС. Снегоуборочная техника работает круглосуточно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 16 января затруднено движение после снегопада. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В горно-заводской зоне Челябинской области после осадков в виде снега на участке с 1593 по 1599 километр (Ашинский район — прим. URA.RU) автодороги М-5 „Урал“ в сторону города Челябинска движение затруднено», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На место направлены дополнительные экипажи ДПС. Снегоуборочная техника работает круглосуточно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям