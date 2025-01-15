На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области из-за снега затруднено движение

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 16 января затруднено движение после снегопада. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«В горно-заводской зоне Челябинской области после осадков в виде снега на участке с 1593 по 1599 километр (Ашинский район — прим. URA.RU) автодороги М-5 „Урал“ в сторону города Челябинска движение затруднено», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На место направлены дополнительные экипажи ДПС. Снегоуборочная техника работает круглосуточно.
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