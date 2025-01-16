Преподаватель челябинского вуза попался на мошенничестве со студентами

Преподаватель челябинского вуза присваивал себе студенческие стипендии

16 января 2025 в 16:35 Размер текста - 17 +

Преподаватель обманным путем присваивал стипендии студентов Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Советском райсуде Челябинска стартует процесс по делу о мошенничестве со студенческими выплатами в отношении преподавателя местного филиала ФГБОУ ВО ЧИПС УрГУПС Сергея Белова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «В суд поступило уголовное дело в отношении преподавателя филиала ФГБОУ ВО ЧИПС УрГУПС, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере. Уголовное дело принято к производству суда, судебное заседание назначено на 27 января 2025 года на 11:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Действия Белова были квалифицированы органом предварительного следствия по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Предварительно, он обманывал студентов, получающих повышенные стипендии, и присваивал деньги себе. Всего он обманул девять студентов, у которых забрал 88 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Советском райсуде Челябинска стартует процесс по делу о мошенничестве со студенческими выплатами в отношении преподавателя местного филиала ФГБОУ ВО ЧИПС УрГУПС Сергея Белова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «В суд поступило уголовное дело в отношении преподавателя филиала ФГБОУ ВО ЧИПС УрГУПС, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере. Уголовное дело принято к производству суда, судебное заседание назначено на 27 января 2025 года на 11:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Действия Белова были квалифицированы органом предварительного следствия по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Предварительно, он обманывал студентов, получающих повышенные стипендии, и присваивал деньги себе. Всего он обманул девять студентов, у которых забрал 88 тысяч рублей.