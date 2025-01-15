15 января 2025

Куда летали отдыхать жители ХМАО в новогодние каникулы

Самыми популярными местами отдыха у жителей ХМАО стали азиатские страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане в эти новогодние каникулы отдыхали на курортах в странах Азии
Югорчане в эти новогодние каникулы отдыхали на курортах в странах Азии Фото:

Самым популярным туристическим направлением в прошедшие новогодние праздники у жителей ХМАО стала Азия. В топ стран для отдыха вошли Таиланд, Китай и Вьетнам, такие сведения URA.RU предоставили аналитики компаний «МегаФон» и «Слетать.ру».

«Наиболее популярным азиатским направлением у жителей Югры стал Таиланд. За ним следует Китай. Интерес к отдыху в Поднебесной в этом зимнем сезоне вырос в два раза, а к Вьетнаму — в 2,3 раза, что сделало его третьей азиатской страной по динамике популярности», — сообщают аналитики.

Также среди югорчан пользуется популярностью Египет, туда съездили 98% югорчан, которые выбрали для отдыха Африканский континент. А вот к европейским странам жители региона охладели. Например, турпоток в Швейцарию снизился на 52%. Понизился интерес и к странам Латинской Америки — на 70% меньше югорчан в эти новогодние праздники посетили Кубу.

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Самым популярным туристическим направлением в прошедшие новогодние праздники у жителей ХМАО стала Азия. В топ стран для отдыха вошли Таиланд, Китай и Вьетнам, такие сведения URA.RU предоставили аналитики компаний «МегаФон» и «Слетать.ру». «Наиболее популярным азиатским направлением у жителей Югры стал Таиланд. За ним следует Китай. Интерес к отдыху в Поднебесной в этом зимнем сезоне вырос в два раза, а к Вьетнаму — в 2,3 раза, что сделало его третьей азиатской страной по динамике популярности», — сообщают аналитики. Также среди югорчан пользуется популярностью Египет, туда съездили 98% югорчан, которые выбрали для отдыха Африканский континент. А вот к европейским странам жители региона охладели. Например, турпоток в Швейцарию снизился на 52%. Понизился интерес и к странам Латинской Америки — на 70% меньше югорчан в эти новогодние праздники посетили Кубу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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