Куда летали отдыхать жители ХМАО в новогодние каникулы

Самым популярным туристическим направлением в прошедшие новогодние праздники у жителей ХМАО стала Азия. В топ стран для отдыха вошли Таиланд, Китай и Вьетнам, такие сведения URA.RU предоставили аналитики компаний «МегаФон» и «Слетать.ру».
«Наиболее популярным азиатским направлением у жителей Югры стал Таиланд. За ним следует Китай. Интерес к отдыху в Поднебесной в этом зимнем сезоне вырос в два раза, а к Вьетнаму — в 2,3 раза, что сделало его третьей азиатской страной по динамике популярности», — сообщают аналитики.
Также среди югорчан пользуется популярностью Египет, туда съездили 98% югорчан, которые выбрали для отдыха Африканский континент. А вот к европейским странам жители региона охладели. Например, турпоток в Швейцарию снизился на 52%. Понизился интерес и к странам Латинской Америки — на 70% меньше югорчан в эти новогодние праздники посетили Кубу.
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