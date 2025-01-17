В Сочи арестовали обвиняемого в хищении 168 млн из депозитария

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лазарев был задержан полицией за кражу средств из арендованных сейфовых ячеек депозитария
Лазарев был задержан полицией за кражу средств из арендованных сейфовых ячеек депозитария Фото:

В Сочи арестован Алексей Лазарев, который обвиняется в хищении 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек «Многофункционального депозитарного центра». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале судов Краснодарского края. Центральный районный суд Сочи заключил Лазарева под стражу до 15 марта, отклонив ходатайство о домашнем аресте.

Лазарев является фигурантом уголовного дела по ч.4 ст.158 УК РФ. «Многофункциональный депозитарный центр» был зарегистрирован в 2021 году, его директором является Елена Лазарева. По итогам 2023 года компания получила прибыль свыше 1,1 миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сочи арестован Алексей Лазарев, который обвиняется в хищении 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек «Многофункционального депозитарного центра». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. «Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале судов Краснодарского края. Центральный районный суд Сочи заключил Лазарева под стражу до 15 марта, отклонив ходатайство о домашнем аресте. Лазарев является фигурантом уголовного дела по ч.4 ст.158 УК РФ. «Многофункциональный депозитарный центр» был зарегистрирован в 2021 году, его директором является Елена Лазарева. По итогам 2023 года компания получила прибыль свыше 1,1 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...