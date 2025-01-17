В Сочи арестовали обвиняемого в хищении 168 млн из депозитария

В Сочи арестован Алексей Лазарев, который обвиняется в хищении 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек «Многофункционального депозитарного центра». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
«Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале судов Краснодарского края. Центральный районный суд Сочи заключил Лазарева под стражу до 15 марта, отклонив ходатайство о домашнем аресте.
Лазарев является фигурантом уголовного дела по ч.4 ст.158 УК РФ. «Многофункциональный депозитарный центр» был зарегистрирован в 2021 году, его директором является Елена Лазарева. По итогам 2023 года компания получила прибыль свыше 1,1 миллиона рублей.
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