СК завел дело по факту взрыва в доме Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
«В городе Богородске Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело»,- говорится в сообщением опубликованном в telegram-канале СК РФ по области. Ситуация находится на личном контроле у руководства следственного управления.
Ранее сообщалось, что взрыв случился около восьми вечера на улице Огарева в двухэтажном многоквартирном доме, в результате инцидента результате возник пожар и обрушилась многоквартирная стена. Из-за взрыва один человек погиб и один пострадал.
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