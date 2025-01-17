17 января 2025

СК завел дело по факту взрыва в доме Нижегородской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате взрыва один человек пострадал и один погиб
В результате взрыва один человек пострадал и один погиб Фото:

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ. 

«В городе Богородске Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело»,- говорится в сообщением опубликованном в telegram-канале СК РФ по области. Ситуация находится на личном контроле у руководства следственного управления.

Ранее сообщалось, что взрыв случился около восьми вечера на улице Огарева в двухэтажном многоквартирном доме, в результате инцидента результате возник пожар и обрушилась многоквартирная стена. Из-за взрыва один человек погиб и один пострадал. 

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Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.  «В городе Богородске Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело»,- говорится в сообщением опубликованном в telegram-канале СК РФ по области. Ситуация находится на личном контроле у руководства следственного управления. Ранее сообщалось, что взрыв случился около восьми вечера на улице Огарева в двухэтажном многоквартирном доме, в результате инцидента результате возник пожар и обрушилась многоквартирная стена. Из-за взрыва один человек погиб и один пострадал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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