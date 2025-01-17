17 января 2025

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ и вспыхнул пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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В одной из квартир обрушились стена и потолок
В одной из квартир обрушились стена и потолок Фото:

В Богородске (Нижегородская область) произошел взрыв газа в жилом доме, в результате которого возник пожар и обрушилась межквартирная стена. По информации агентства SHOT, инцидент случился около восьми вечера по местному времени на улице Огарева в двухэтажном доме.

«После взрыва начался сильный пожар, загорелась крыша здания, также известно, что обрушилась одна из межквартирных стен», — сообщает SHOT. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы, причина взрыва устанавливается.

Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется, под завалами могут находиться люди. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, проводится эвакуация жителей соседних домов. Как пишет Mash, в одной из квартир обрушились стена и потолок.

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В Богородске (Нижегородская область) произошел взрыв газа в жилом доме, в результате которого возник пожар и обрушилась межквартирная стена. По информации агентства SHOT, инцидент случился около восьми вечера по местному времени на улице Огарева в двухэтажном доме. «После взрыва начался сильный пожар, загорелась крыша здания, также известно, что обрушилась одна из межквартирных стен», — сообщает SHOT. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы, причина взрыва устанавливается. Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется, под завалами могут находиться люди. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, проводится эвакуация жителей соседних домов. Как пишет Mash, в одной из квартир обрушились стена и потолок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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