В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ и вспыхнул пожар

В Богородске (Нижегородская область) произошел взрыв газа в жилом доме, в результате которого возник пожар и обрушилась межквартирная стена. По информации агентства SHOT, инцидент случился около восьми вечера по местному времени на улице Огарева в двухэтажном доме.
«После взрыва начался сильный пожар, загорелась крыша здания, также известно, что обрушилась одна из межквартирных стен», — сообщает SHOT. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы, причина взрыва устанавливается.
Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется, под завалами могут находиться люди. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, проводится эвакуация жителей соседних домов. Как пишет Mash, в одной из квартир обрушились стена и потолок.
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