В вузах Петербурга организуют комнаты для кормления детей

В петербургских вузах собираются создать группы кратковременного пребывания для детей до трех лет и комнаты для матерей с детьми. Эти меры смогут помочь как минимум 60 семьям в год. Это предусмотрено в программе по увеличению рождаемости в Петербурге на 2024–2027 годы, которая опубликована 17 января на городском портале.
«Комнаты для матерей и детей, а также группы временного пребывания для малышей создаются для студенческих семей, где хотя бы один родитель учится на дневном отделении. Их организуют при федеральном софинансировании. В 2025 году в таких группах и комнатах смогут принять как минимум 40 семей, в 2026 году — 50, а в 2027 — 60», — передает Фонтанка.ру.
Кроме того, с поддержкой федерального бюджета откроют пункты проката колясок, кроваток, пеленальных столиков и так далее для студентов, молодых семей и одиноких матерей. В 2025 году планируют помочь 10,3 тысячи семей, в 2026 — 10,4 тысячи, а в 2027 — 10,6 тысячи. «Социальные няни», которые будут предоставлять временный уход за детьми до трех лет, предоставят для 180 семей в 2025 году, 270 семей в 2026 и 300 в 2027 году.
Федеральная поддержка включает единовременные выплаты в 100 тысяч рублей для студенток очных отделений, вставших на учет по беременности. Также многодетные семьи, возникшие с 2025 года, смогут получить до одного миллиона рублей на погашение ипотеки и 50% компенсации стоимости среднего профессионального образования одного из детей. На эти цели в консолидированном бюджете предусмотрено 848,6 миллиона рублей в 2025 году и 880,4 миллиона рублей в 2027 году.
По мнению чиновников, одна из причин низкой рождаемости — это позднее в среднем решение завести первого ребенка. Именно поэтому студенток активно стимулируют на рождение детей.
Ранее Минтруд РФ опубликовало Стратегию семейной и демографической политики до 2036 года. В нем представлен план повышения рождаемости в России и меры, призванные его реализовать. Среди них экономическая поддержка семей, прокат детских колясок и кроваток, строительство доступного жилья и так далее.
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