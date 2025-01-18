18 января 2025
17 января 2025

Тюменский лыжник одержал победу в Курке России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмен выиграл спринт классическим стилем
Спортсмен выиграл спринт классическим стилем Фото:

Спортсмен из Тюменской области Александр Терентьев выиграл золотую медаль на Кубке России по лыжным гонкам. С победой лыжника поздравил губернатор региона Александр Моор.

«У Тюменской области золотая медаль на Кубке России по лыжным гонкам в Казани. Александр Терентьев выиграл спринт классическим стилем. Отличный результат! Поздравляю спортсмена и тренеров. Так держать!» — написал Моор в своем telegram-канале.

Тюменский спортсмен также был лучшим и в квалификационном забеге. В финале в упорной борьбе он смог вырвать победу, подчеркнул глава региона.

Спортсмен также победил в квалификационном забеге
Спортсмен также победил в квалификационном забеге
Фото:

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Спортсмен из Тюменской области Александр Терентьев выиграл золотую медаль на Кубке России по лыжным гонкам. С победой лыжника поздравил губернатор региона Александр Моор. «У Тюменской области золотая медаль на Кубке России по лыжным гонкам в Казани. Александр Терентьев выиграл спринт классическим стилем. Отличный результат! Поздравляю спортсмена и тренеров. Так держать!» — написал Моор в своем telegram-канале. Тюменский спортсмен также был лучшим и в квалификационном забеге. В финале в упорной борьбе он смог вырвать победу, подчеркнул глава региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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