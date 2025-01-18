Спортсмен выиграл спринт классическим стилем
Спортсмен из Тюменской области Александр Терентьев выиграл золотую медаль на Кубке России по лыжным гонкам. С победой лыжника поздравил губернатор региона Александр Моор.
«У Тюменской области золотая медаль на Кубке России по лыжным гонкам в Казани. Александр Терентьев выиграл спринт классическим стилем. Отличный результат! Поздравляю спортсмена и тренеров. Так держать!» — написал Моор в своем telegram-канале.
Тюменский спортсмен также был лучшим и в квалификационном забеге. В финале в упорной борьбе он смог вырвать победу, подчеркнул глава региона.
Спортсмен также победил в квалификационном забеге
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