Нетаньяху не собирается прекращать огонь в секторе Газа

Прекращение огня в секторе Газа не наступит до тех пор, пока ХАМАС не представит перечень заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Прекращение огня в Газе не начнется, пока ХАМАС не предоставит список заложников», — передает телеканал N12 заявление премьера. Там добавили, что планируемое прекращение огня должно было вступить в силу в 08:30 (09:30 по московскому времени). Однако из-за технических причин палестинское движение задержало передачу списка заложников.
Телеканал отмечает, что коммуникация внутри движения осуществляется через курьеров и затрудняется из-за продолжающихся авиаударов Израиля. Список и местонахождение заложников сначала должны быть утверждены лидером ХАМАС Мухаммедом Синваром, после чего он будет передан Израилю.
Ранее израильские военные начали подготовительные мероприятия для освобождения 98 заложников, которых планировали вернуть утром 19 января в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Силы обороны Израиля проведут все необходимые операции в соответствии с условиями соглашения, заложникам будет оказана необходимая помощь, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.