Лавров заявил об ущербе России, нанесенном президентами США

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Лавров заявил, что ущерб, который нанесла администрация Байдена России, огромен
Лавров заявил, что ущерб, который нанесла администрация Байдена России, огромен Фото:

Россия понесла значительный ущерб в результате действий администраций покидающего свой пост президента США Джо Байдена и новоизбранного лидера Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

«...Ущерб огромный (ущерб России от администрации Байдена — прим. URA.RU), но и администрация Трампа в свою первую каденцию нанесла серьезный ущерб нам. <...> Трамп это сделал вообще непорядочно, неэтично выгнав наших дипломатов, своровав 5 объектов дипломатической недвижимости», — заявил Лавров в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным. Корреспондент опубликовал видео интервью в своем telegram-канале. Лавров также отметил санкции, которые ввел экс-президент США Барак Обама за три недели до инаугурации.

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Россия понесла значительный ущерб в результате действий администраций покидающего свой пост президента США Джо Байдена и новоизбранного лидера Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.  «...Ущерб огромный (ущерб России от администрации Байдена — прим. URA.RU), но и администрация Трампа в свою первую каденцию нанесла серьезный ущерб нам. <...> Трамп это сделал вообще непорядочно, неэтично выгнав наших дипломатов, своровав 5 объектов дипломатической недвижимости», — заявил Лавров в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным. Корреспондент опубликовал видео интервью в своем telegram-канале. Лавров также отметил санкции, которые ввел экс-президент США Барак Обама за три недели до инаугурации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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