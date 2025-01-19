Лавров заявил об ущербе России, нанесенном президентами США

Россия понесла значительный ущерб в результате действий администраций покидающего свой пост президента США Джо Байдена и новоизбранного лидера Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«...Ущерб огромный (ущерб России от администрации Байдена — прим. URA.RU), но и администрация Трампа в свою первую каденцию нанесла серьезный ущерб нам. <...> Трамп это сделал вообще непорядочно, неэтично выгнав наших дипломатов, своровав 5 объектов дипломатической недвижимости», — заявил Лавров в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным. Корреспондент опубликовал видео интервью в своем telegram-канале. Лавров также отметил санкции, которые ввел экс-президент США Барак Обама за три недели до инаугурации.
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