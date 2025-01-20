Стали известны сроки личной встречи Путина и Трампа

Журналист Юнашев: встреча Путина и Трампа не состоится этой зимой
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Перед встречей главы двух государств проведут телефонный разговор
Перед встречей главы двух государств проведут телефонный разговор Фото:

Встреча президента России Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа может состояться только после зимы. Об этом рассказали журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву источники из Кремля и МИД РФ.

«Возможная встреча Путина и Трампа состоится не раньше марта», — написал Александр Юнашев в своем telegram-канале. Отмечается, что до личной встречи президентов еще далеко, поскольку сначала Трамп должен совершить свой первый официальный визит, как ожидается, в Китай.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить украинский конфликт и хаос на Ближнем Востоке. Он также поручил организовать звонок Путину после своей инаугурации. Церемония смены президента состоится 20 января в 20:00 по московскому времени. Посмотреть трансляцию можно в соцсетях URA.RU: ВК, Rutube и ОК.

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Встреча президента России Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа может состояться только после зимы. Об этом рассказали журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву источники из Кремля и МИД РФ. «Возможная встреча Путина и Трампа состоится не раньше марта», — написал Александр Юнашев в своем telegram-канале. Отмечается, что до личной встречи президентов еще далеко, поскольку сначала Трамп должен совершить свой первый официальный визит, как ожидается, в Китай. Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить украинский конфликт и хаос на Ближнем Востоке. Он также поручил организовать звонок Путину после своей инаугурации. Церемония смены президента состоится 20 января в 20:00 по московскому времени. Посмотреть трансляцию можно в соцсетях URA.RU: ВК, Rutube и ОК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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