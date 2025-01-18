WP: на инаугурацию Трампа наскребли 150 млн долларов

С начала ноября 2024 года избранный президент США Дональд Трамп собрал свыше 150 миллионов долларов на организацию своей инаугурации. Об этом сообщает анонимный источник из Республиканской партии Штатов.
«После победы на ноябрьских выборах инаугурационный комитет Трампа собрал более 150 миллионов долларов», — передает The Washington Post слова источника. Там добавили, что из 40 лиц и организаций, которые официально объявили о своих взносах на инаугурационные мероприятия Трампа в 2025 году, свыше 60% не участвовали в финансировании его первой инаугурации в 2017 году.
Источник издания отмечает, что среди крупных пожертвователей числятся такие компании как Microsoft, Google, Meta ( деятельность компании признана экстремистской и запрещена в РФ), Uber, Boeing и Lockheed Martin. Через 90 дней после проведения церемонии инаугурации организационный комитет предоставит полный отчет о собранных средствах в Федеральную избирательную комиссию США.
Ранее Министерством финансов США сообщило, что государственный долг Соединенных Штатов достиг отметки в 36,174 триллиона долларов, что в пересчете на каждого из жителей страны составляет 106,4 тысячи долларов. За последний год государственный долг страны увеличился на семь процентов, передает «Царьград».
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