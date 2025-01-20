CNN: Трамп собирается позвонить Путину через несколько дней

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Разговор с Путиным может состояться через несколько дней после инаугурации Трампа
Разговор с Путиным может состояться через несколько дней после инаугурации Трампа Фото:

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил намерение обсудить по телефону некоторые вопросы с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным», — говорится в материале. Там добавили, что диалог должен состояться через несколько дней после инаугурации Трампа. Согласно CNN, темой обсуждения станет прекращение конфликта на Украине.

Также ожидается, что Трамп лично встретится с Путиным. Некоторые страны, такие как Словакия, выразили готовность стать площадкой для переговоров. Путин и Трамп могут обсудить вопрос военного нейтралитета Украины, что поддерживает словацкий вице-спикер парламента Тибор Гашпар. Он подчеркнул, что Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО и выступает за гарантии безопасности как для России, так и для Европы.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил намерение обсудить по телефону некоторые вопросы с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN. «Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным», — говорится в материале. Там добавили, что диалог должен состояться через несколько дней после инаугурации Трампа. Согласно CNN, темой обсуждения станет прекращение конфликта на Украине. Также ожидается, что Трамп лично встретится с Путиным. Некоторые страны, такие как Словакия, выразили готовность стать площадкой для переговоров. Путин и Трамп могут обсудить вопрос военного нейтралитета Украины, что поддерживает словацкий вице-спикер парламента Тибор Гашпар. Он подчеркнул, что Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО и выступает за гарантии безопасности как для России, так и для Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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