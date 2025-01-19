19 января 2025

В Тюмени в подъезде многоэтажки зарезали мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины вытолкал друга в подъезд и ударил его ножом
Мужчины вытолкал друга в подъезд и ударил его ножом Фото:

В Тюмени в подъезде многоэтажки на улице Обдорской мужчина зарезал друга. Об этом сообщили в пресс-службу СУ СК России по региону. Ссора между друзьями произошла во время застолья.

«34-летний обвиняемый, находясь в своей квартире, расположенной по улице Обдорской в Тюмени, распивал спиртное со своим 32-летним другом. В процессе распития между друзьями произошел конфликт, в результате которого обвиняемый вытолкнул потерпевшего на лестничную площадку, а затем нанес последнему два удара ножом в область грудной клетки», — сообщили в пресс-службе.

В результате поножовщины мужчина умер. Обвиняемого задержали и предъявили обвинение. 

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В Тюмени в подъезде многоэтажки на улице Обдорской мужчина зарезал друга. Об этом сообщили в пресс-службу СУ СК России по региону. Ссора между друзьями произошла во время застолья. «34-летний обвиняемый, находясь в своей квартире, расположенной по улице Обдорской в Тюмени, распивал спиртное со своим 32-летним другом. В процессе распития между друзьями произошел конфликт, в результате которого обвиняемый вытолкнул потерпевшего на лестничную площадку, а затем нанес последнему два удара ножом в область грудной клетки», — сообщили в пресс-службе. В результате поножовщины мужчина умер. Обвиняемого задержали и предъявили обвинение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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