В Тюмени в подъезде многоэтажки зарезали мужчину

В Тюмени в подъезде многоэтажки на улице Обдорской мужчина зарезал друга. Об этом сообщили в пресс-службу СУ СК России по региону. Ссора между друзьями произошла во время застолья.
«34-летний обвиняемый, находясь в своей квартире, расположенной по улице Обдорской в Тюмени, распивал спиртное со своим 32-летним другом. В процессе распития между друзьями произошел конфликт, в результате которого обвиняемый вытолкнул потерпевшего на лестничную площадку, а затем нанес последнему два удара ножом в область грудной клетки», — сообщили в пресс-службе.
В результате поножовщины мужчина умер. Обвиняемого задержали и предъявили обвинение.
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