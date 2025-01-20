В Салехарде изменят маршрут автобуса по просьбе родителей

В Салехарде (ЯНАО) автобус №8 будет заезжать на улицу Маяковского. Это сделано для удобства школьников, по многочисленным обращениям их родителей, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.
«Поручил коллегам с 1 февраля добавить в схему движения автобуса №8 заезд на улицу Маяковского. Ребятишкам, проживающим в районе Комбинат, будет удобнее добираться до школы №4, без пересадок», — написал Алексей Титовский в telegram-канале.
По словам мэра, оптимизация автобусных маршрутов сократила интервал движения общественного транспорта. Теперь среднее время ожидания автобуса составляет около 20 минут. Изменения должны вступить в силу с 1 февраля.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое автобусные маршруты №7 и №8 продлили до улицы Крайней. Остановки сделали по просьбам горожан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!