20 января 2025

В Салехарде изменят маршрут автобуса по просьбе родителей

Автобусный маршрут в Салехарде продлят для удобства школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде для школьников изменили движение автобуса №8
В Салехарде для школьников изменили движение автобуса №8 Фото:

В Салехарде (ЯНАО) автобус №8 будет заезжать на улицу Маяковского. Это сделано для удобства школьников, по многочисленным обращениям их родителей, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«Поручил коллегам с 1 февраля добавить в схему движения автобуса №8 заезд на улицу Маяковского. Ребятишкам, проживающим в районе Комбинат, будет удобнее добираться до школы №4, без пересадок», — написал Алексей Титовский в telegram-канале.

По словам мэра, оптимизация автобусных маршрутов сократила интервал движения общественного транспорта. Теперь среднее время ожидания автобуса составляет около 20 минут. Изменения должны вступить в силу с 1 февраля.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое автобусные маршруты №7 и №8 продлили до улицы Крайней. Остановки сделали по просьбам горожан.

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В Салехарде (ЯНАО) автобус №8 будет заезжать на улицу Маяковского. Это сделано для удобства школьников, по многочисленным обращениям их родителей, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Поручил коллегам с 1 февраля добавить в схему движения автобуса №8 заезд на улицу Маяковского. Ребятишкам, проживающим в районе Комбинат, будет удобнее добираться до школы №4, без пересадок», — написал Алексей Титовский в telegram-канале. По словам мэра, оптимизация автобусных маршрутов сократила интервал движения общественного транспорта. Теперь среднее время ожидания автобуса составляет около 20 минут. Изменения должны вступить в силу с 1 февраля. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое автобусные маршруты №7 и №8 продлили до улицы Крайней. Остановки сделали по просьбам горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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