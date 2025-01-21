На Украине закатили истерику после отмены помощи Трампа другим странам

В Раде заявили, что их не касается отмена помощи Трампа другим странам
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Железняк заявил, что Киев уже почти полностью исчерпал всю помощь, предоставленную Байденом
Железняк заявил, что Киев уже почти полностью исчерпал всю помощь, предоставленную Байденом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украину не касается указ президента США Дональда Трампа о приостановки помощи другим странам на срок до 90 дней. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Уже прочитал 100500 раз в разных СМИ „Трамп заморозил внешнюю помощь…что же это будет??!!“ Кратко: нас это не касается», — написал Железняк в своем telegram-канале. По его словам, Украина практически полностью использовала помощь, предоставленную бывшим президентом Джо Байденом в последние месяцы. Он отметил, что для предоставления дополнительной помощи потребуется новое решение Конгресса США.

После своей инаугурации Трамп утвердил указ, предусматривающий 90-дневную приостановку оказания помощи иностранным странам. Это связано с проверками в администрации Трампа насчет соответствия помощи нынешней политике Штатов, передает «Царьград».

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Украину не касается указ президента США Дональда Трампа о приостановки помощи другим странам на срок до 90 дней. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «Уже прочитал 100500 раз в разных СМИ „Трамп заморозил внешнюю помощь…что же это будет??!!“ Кратко: нас это не касается», — написал Железняк в своем telegram-канале. По его словам, Украина практически полностью использовала помощь, предоставленную бывшим президентом Джо Байденом в последние месяцы. Он отметил, что для предоставления дополнительной помощи потребуется новое решение Конгресса США. После своей инаугурации Трамп утвердил указ, предусматривающий 90-дневную приостановку оказания помощи иностранным странам. Это связано с проверками в администрации Трампа насчет соответствия помощи нынешней политике Штатов, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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