На Украине закатили истерику после отмены помощи Трампа другим странам

Украину не касается указ президента США Дональда Трампа о приостановки помощи другим странам на срок до 90 дней. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Уже прочитал 100500 раз в разных СМИ „Трамп заморозил внешнюю помощь…что же это будет??!!“ Кратко: нас это не касается», — написал Железняк в своем telegram-канале. По его словам, Украина практически полностью использовала помощь, предоставленную бывшим президентом Джо Байденом в последние месяцы. Он отметил, что для предоставления дополнительной помощи потребуется новое решение Конгресса США.
После своей инаугурации Трамп утвердил указ, предусматривающий 90-дневную приостановку оказания помощи иностранным странам. Это связано с проверками в администрации Трампа насчет соответствия помощи нынешней политике Штатов, передает «Царьград».
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