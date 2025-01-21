В Госдуме предложили установить госконтроль за ценами на товары

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Михаил Делягин внес законопроект, который направлен на ограничение розничных цен на товары, продаваемые в России. Согласно базе данных нижней палаты парламента, законопроект предлагает установить, что с 1 января 2026 года розничные цены на товары не должны превышать удвоенную стоимость производителя или таможенную стоимость импортных товаров.
Пояснительная записка к законопроекту указывает на серьезную проблему текущей экономической ситуации: «в последние годы рост потребительских цен на внутреннем рынке приобрел слабо контролируемый государством характер и стал потенциальной угрозой национальной безопасности России, что особенно неприемлемо в условиях специальной военной операции и в целом системной конфронтации с „коллективным Западом“», — говорится в документе.
Михаил Делягин подчеркивает, что текущее «завышение» цен, обусловленное несовершенствами рыночной инфраструктуры, в настоящее время практически не ограничивается. В связи с этим он считает разумным ввести прямое ограничение цен через установление предельной торговой наценки в размере 100%, а также предоставить правительству полномочия по временному или постоянному изменению этого правила для определенных товаров или регионов.
В прошлом году цены на продовольственные товары увеличились на 11,05%, при этом фрукты и овощи подорожали на 22,09%. Стоимость непродовольственных товаров также выросла, показав прирост в 6,12%. Как в России изменились цены за 2024 год — в материале URA.RU.
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