Как в России изменились цены на продукты

Росстат: индекс потребительских цен в декабря 2024 года составил 101,32%
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году изменились цены на многие группы продовольственных и непродовольственных товаров
В 2024 году изменились цены на многие группы продовольственных и непродовольственных товаров Фото:

В декабре 2024 года индекс потребительских цен ( показатель, который отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления — прим.URA.RU) составил 101,32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда он держался на уровне 109,52%. Такими данными делится Федеральная служба государственной статистики. 

«В декабре изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы +39,7%, помидоры +17,7%, капусту белокочанную +10,4%», — следует из документа, опубликованном на сайте Росстата. В нем сказано, что изменились цены на рыбные продукты, мясо, молочные продукты и хлебобулочные изделия.

(Новость дополняется)

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В декабре 2024 года индекс потребительских цен ( показатель, который отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления — прим.URA.RU) составил 101,32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда он держался на уровне 109,52%. Такими данными делится Федеральная служба государственной статистики.  «В декабре изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы +39,7%, помидоры +17,7%, капусту белокочанную +10,4%», — следует из документа, опубликованном на сайте Росстата. В нем сказано, что изменились цены на рыбные продукты, мясо, молочные продукты и хлебобулочные изделия. (Новость дополняется)
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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