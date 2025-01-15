Как в России изменились цены на продукты

В декабре 2024 года индекс потребительских цен ( показатель, который отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления — прим.URA.RU) составил 101,32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда он держался на уровне 109,52%. Такими данными делится Федеральная служба государственной статистики.
«В декабре изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы +39,7%, помидоры +17,7%, капусту белокочанную +10,4%», — следует из документа, опубликованном на сайте Росстата. В нем сказано, что изменились цены на рыбные продукты, мясо, молочные продукты и хлебобулочные изделия.
(Новость дополняется)
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