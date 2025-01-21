21 января 2025

В поселке ХМАО власти выселяют жителей из аварийных квартир с мизерными выплатами

В поселке ХМАО жители аварийных квартир недовольны компенсацией
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители авариек обратились за помощью к Бастрыкину
Жители авариек обратились за помощью к Бастрыкину Фото:

В поселке Пойковском (ХМАО) власти выселяют жителей из аварийных квартир и домов, не предоставив при этом нужную для покупки нового жилья компенсацию. За проблему взялся глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«В соцмедиа сообщается, что жителей поселка Пойковский местные власти выселяют из аварийных домов и квартир, при этом компенсация за жилье выплачивается неравнозначная. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре проводится процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Жалоба пойковчан на выплаты была опубликована 21 января в telegram-канале «Русской общины». В сообщении речь шла о микрорайоне Бамовский, где планируется застройка многоквартирными домами. На опубликованном видео жители аварийного фонда сообщают, что им предлагается компенсация в размере 73 тысячи рублей за квадратный метр в то время, как рыночная цена на жилье начинается от 100 тысяч рублей за квадрат. Пойковчане уверяют, что в итоге вынуждены будут из трехкомнатной квартиры перебраться в «однушки».

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В поселке Пойковском (ХМАО) власти выселяют жителей из аварийных квартир и домов, не предоставив при этом нужную для покупки нового жилья компенсацию. За проблему взялся глава СК РФ Александр Бастрыкин. «В соцмедиа сообщается, что жителей поселка Пойковский местные власти выселяют из аварийных домов и квартир, при этом компенсация за жилье выплачивается неравнозначная. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре проводится процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жалоба пойковчан на выплаты была опубликована 21 января в telegram-канале «Русской общины». В сообщении речь шла о микрорайоне Бамовский, где планируется застройка многоквартирными домами. На опубликованном видео жители аварийного фонда сообщают, что им предлагается компенсация в размере 73 тысячи рублей за квадратный метр в то время, как рыночная цена на жилье начинается от 100 тысяч рублей за квадрат. Пойковчане уверяют, что в итоге вынуждены будут из трехкомнатной квартиры перебраться в «однушки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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