Супругам мобилизованных хотят предоставить новые «трудовые» льготы

Группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в среду, 22 января, внесет в Госдуму законопроект, наделяющий жен мобилизованных приоритетным правом на трудоустройство в госорганизации и воинские части. Также документ предполагает сохранение их должности при сокращении штата. Изменения предлагается внести в закон «О статусе военнослужащих».
«Помимо этого, супругам мобилизованных предоставят возможность получать направления на профессиональное обучение и дополнительное образование в очной форме с сохранением средней заработной платы на весь период учебы. Это позволит повысить уровень жизни семей мобилизованных, защищающих Родину на линии боевого соприкосновения», — цитирует ТАСС текст законопроекта.
Авторы законопроекта уверяют, что действующие законодательство предоставляет такие социальные гарантии только женам профессиональных военнослужащих. Представители ЛДПР отмечают, что государство должно поддержать семьи бойцов, создать условия для профессионального развития их жен, защитить их от сокращения, дать им возможность карьерного роста, гарантии и полную уверенность в завтрашнем дне.
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