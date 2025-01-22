22 января 2025

Бывшие тренеры курганского ХК «Зауралье» возглавят московскую хоккейную команду

© Служба новостей «URA.RU»
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С Михаилом Звягиным заключен долгосрочный контракт
С Михаилом Звягиным заключен долгосрочный контракт Фото:

В хоккейном клубе «Юнисон-Москва» назначен новый тренерский штаб, в состав которого вошли бывшие тренеры курганского ХК «Зауралье». Возглавит московскую команду Михаил Звягин, с которым заключен долгосрочный контракт. Об этом сообщается на странице ХК «Юнисон-Москва» в соцсетях.

«Наша долгосрочная задача — построить клуб высокого уровня, который станет примером и местом для роста и развития. Уверен, что нас ждет правильная хоккейная история. Впереди много работы — не только толковое окончание этого сезона, но и создание устойчивого задела на сезон будущий», — прокомментировал назначение президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко.

Звягин отметил, что для него это амбициозный проект. Он готов приложить все накопленные знания и умения, чтобы вывести клуб на новый уровень. «Юнисон» сейчас находится в конце турнирной таблицы и последние игры заканчивались неудачами.

В тренерский штаб также вошел Данил Катаев — тренер по работе с защитниками. Он является воспитанником серовской школы хоккея. Тренерскую деятельность Катаев начал пять лет назад в НМХЛ. Последние три сезона входил в тренерский штаб «Зауралья».

Тренером по работе с нападающими стал Кирилл Брагин, также воспитанник серовского хоккея. У него восьмилетний тренерский стаж, включающий работу в курганском «Юниоре» (НМХЛ), тюменском «Рубине» и «Зауралье» (ВХЛ).

Юрий Лаврецкий назначен тренером вратарей. За шесть лет тренерской карьеры работал в «Рязани», «Химике», новокузнецком «Металлурге» и тульском АКМ.

Таким образом, инсайд URA.RU подтвердился. Эксперты из сферы ВХЛ предполагали, что Звягин переберется в столицу, но считали, что это может случиться летом.

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В хоккейном клубе «Юнисон-Москва» назначен новый тренерский штаб, в состав которого вошли бывшие тренеры курганского ХК «Зауралье». Возглавит московскую команду Михаил Звягин, с которым заключен долгосрочный контракт. Об этом сообщается на странице ХК «Юнисон-Москва» в соцсетях. «Наша долгосрочная задача — построить клуб высокого уровня, который станет примером и местом для роста и развития. Уверен, что нас ждет правильная хоккейная история. Впереди много работы — не только толковое окончание этого сезона, но и создание устойчивого задела на сезон будущий», — прокомментировал назначение президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко. Звягин отметил, что для него это амбициозный проект. Он готов приложить все накопленные знания и умения, чтобы вывести клуб на новый уровень. «Юнисон» сейчас находится в конце турнирной таблицы и последние игры заканчивались неудачами. В тренерский штаб также вошел Данил Катаев — тренер по работе с защитниками. Он является воспитанником серовской школы хоккея. Тренерскую деятельность Катаев начал пять лет назад в НМХЛ. Последние три сезона входил в тренерский штаб «Зауралья». Тренером по работе с нападающими стал Кирилл Брагин, также воспитанник серовского хоккея. У него восьмилетний тренерский стаж, включающий работу в курганском «Юниоре» (НМХЛ), тюменском «Рубине» и «Зауралье» (ВХЛ). Юрий Лаврецкий назначен тренером вратарей. За шесть лет тренерской карьеры работал в «Рязани», «Химике», новокузнецком «Металлурге» и тульском АКМ. Таким образом, инсайд URA.RU подтвердился. Эксперты из сферы ВХЛ предполагали, что Звягин переберется в столицу, но считали, что это может случиться летом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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