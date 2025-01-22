Бывшие тренеры курганского ХК «Зауралье» возглавят московскую хоккейную команду

В хоккейном клубе «Юнисон-Москва» назначен новый тренерский штаб, в состав которого вошли бывшие тренеры курганского ХК «Зауралье». Возглавит московскую команду Михаил Звягин, с которым заключен долгосрочный контракт. Об этом сообщается на странице ХК «Юнисон-Москва» в соцсетях.
«Наша долгосрочная задача — построить клуб высокого уровня, который станет примером и местом для роста и развития. Уверен, что нас ждет правильная хоккейная история. Впереди много работы — не только толковое окончание этого сезона, но и создание устойчивого задела на сезон будущий», — прокомментировал назначение президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко.
Звягин отметил, что для него это амбициозный проект. Он готов приложить все накопленные знания и умения, чтобы вывести клуб на новый уровень. «Юнисон» сейчас находится в конце турнирной таблицы и последние игры заканчивались неудачами.
В тренерский штаб также вошел Данил Катаев — тренер по работе с защитниками. Он является воспитанником серовской школы хоккея. Тренерскую деятельность Катаев начал пять лет назад в НМХЛ. Последние три сезона входил в тренерский штаб «Зауралья».
Тренером по работе с нападающими стал Кирилл Брагин, также воспитанник серовского хоккея. У него восьмилетний тренерский стаж, включающий работу в курганском «Юниоре» (НМХЛ), тюменском «Рубине» и «Зауралье» (ВХЛ).
Юрий Лаврецкий назначен тренером вратарей. За шесть лет тренерской карьеры работал в «Рязани», «Химике», новокузнецком «Металлурге» и тульском АКМ.
Таким образом, инсайд URA.RU подтвердился. Эксперты из сферы ВХЛ предполагали, что Звягин переберется в столицу, но считали, что это может случиться летом.
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