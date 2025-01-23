Песков поставил точку в вопросе о том, кто победил во Второй мировой войне

Песков: основную цену за победу во Второй мировой войне заплатил СССР
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков заявил, что основную цену за победу во Второй мировой войне заплатил Советский Союз
Дмитрий Песков заявил, что основную цену за победу во Второй мировой войне заплатил Советский Союз Фото:

Россия признает вклад США в победу во Второй мировой войне, но подчеркивает, что основную цену за победу заплатил СССР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, важно помнить, что, несмотря на помощь со стороны Штатов, главные боевые действия происходили в Европе и на территории Советского Союза, где были потеряны миллионы жизней.

«При всем уважении давайте не забывать, что между Америкой и Европой лежит океан, и тогда тоже лежал океан. Война, гибель десятком миллионов людей происходили на другом континенте. Главную тяжесть и самую большую цену заплатила наша страна — СССР. Америка действительно помогала, но есть один нюанс», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

По словам представителя Кремля, для США война представляет собой бизнес. В то время как Советский Союз нес на себе основную тяжесть военных действий, Штаты также извлекали экономическую выгоду, предоставляя помощь через программу ленд-лиз. Песков заявил, что недавнее заявление президента США Дональда Трампа о 60-миллионных потерях не соответствует действительности.

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Россия признает вклад США в победу во Второй мировой войне, но подчеркивает, что основную цену за победу заплатил СССР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, важно помнить, что, несмотря на помощь со стороны Штатов, главные боевые действия происходили в Европе и на территории Советского Союза, где были потеряны миллионы жизней. «При всем уважении давайте не забывать, что между Америкой и Европой лежит океан, и тогда тоже лежал океан. Война, гибель десятком миллионов людей происходили на другом континенте. Главную тяжесть и самую большую цену заплатила наша страна — СССР. Америка действительно помогала, но есть один нюанс», — сказал Песков в ходе конференц-колла. По словам представителя Кремля, для США война представляет собой бизнес. В то время как Советский Союз нес на себе основную тяжесть военных действий, Штаты также извлекали экономическую выгоду, предоставляя помощь через программу ленд-лиз. Песков заявил, что недавнее заявление президента США Дональда Трампа о 60-миллионных потерях не соответствует действительности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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