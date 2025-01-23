Россия признает вклад США в победу во Второй мировой войне, но подчеркивает, что основную цену за победу заплатил СССР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, важно помнить, что, несмотря на помощь со стороны Штатов, главные боевые действия происходили в Европе и на территории Советского Союза, где были потеряны миллионы жизней.
«При всем уважении давайте не забывать, что между Америкой и Европой лежит океан, и тогда тоже лежал океан. Война, гибель десятком миллионов людей происходили на другом континенте. Главную тяжесть и самую большую цену заплатила наша страна — СССР. Америка действительно помогала, но есть один нюанс», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
По словам представителя Кремля, для США война представляет собой бизнес. В то время как Советский Союз нес на себе основную тяжесть военных действий, Штаты также извлекали экономическую выгоду, предоставляя помощь через программу ленд-лиз. Песков заявил, что недавнее заявление президента США Дональда Трампа о 60-миллионных потерях не соответствует действительности.
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