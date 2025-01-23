Общество Задержанному свердловскому экс-министру Смирнову вменяют крупную взятку 24 января 2025 в 11:41 Размер текста - 17 + Николая Смирнова задержали 23 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову, которого задержали силовики, вменяют получение крупной взятки. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга. «Процесс об избрании меры пресечения состоится сегодня. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сказали в суде. Смирнова задержали 23 января. Сейчас, по данным URA.RU, он находится в свердловском СКР на улице Щорса. По слухам, его задержание планировалось еще в конце 2024-го. Свой пост Смирнов оставил 13 января. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову, которого задержали силовики, вменяют получение крупной взятки. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга. «Процесс об избрании меры пресечения состоится сегодня. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сказали в суде. Смирнова задержали 23 января. Сейчас, по данным URA.RU, он находится в свердловском СКР на улице Щорса. По слухам, его задержание планировалось еще в конце 2024-го. Свой пост Смирнов оставил 13 января. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям