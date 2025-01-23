Задержанному свердловскому экс-министру Смирнову вменяют крупную взятку

Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову, которого задержали силовики, вменяют получение крупной взятки. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга.
«Процесс об избрании меры пресечения состоится сегодня. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сказали в суде.
Смирнова задержали 23 января. Сейчас, по данным URA.RU, он находится в свердловском СКР на улице Щорса. По слухам, его задержание планировалось еще в конце 2024-го. Свой пост Смирнов оставил 13 января. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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