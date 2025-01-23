23 января 2025

Задержанному свердловскому экс-министру Смирнову вменяют крупную взятку

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Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, смирнов николай
Николая Смирнова задержали 23 января Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову, которого задержали силовики, вменяют получение крупной взятки. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга.

«Процесс об избрании меры пресечения состоится сегодня. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сказали в суде.

Смирнова задержали 23 января. Сейчас, по данным URA.RU, он находится в свердловском СКР на улице Щорса. По слухам, его задержание планировалось еще в конце 2024-го. Свой пост Смирнов оставил 13 января. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

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Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову, которого задержали силовики, вменяют получение крупной взятки. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Екатеринбурга. «Процесс об избрании меры пресечения состоится сегодня. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сказали в суде. Смирнова задержали 23 января. Сейчас, по данным URA.RU, он находится в свердловском СКР на улице Щорса. По слухам, его задержание планировалось еще в конце 2024-го. Свой пост Смирнов оставил 13 января. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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