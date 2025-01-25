Турция и Венгрия возмутились нападению Украины

Венгрия и Турция считают нападение Украины на газопровод «Турецкий поток» возмутительным. Страны обратились к Евросоюзу с просьбой принять меры и защитить этот маршрут, который поставляет топливо в Европу. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Евросоюз должен встать на защиту энергетической безопасности Венгрии и Центральной Европы и гарантировать, что ни один внешний игрок не сможет нарушить энергетическую безопасность нашей страны и государств региона», — написал Сийярто в своих социальных сетях. Кроме того, он заявил, что Евросоюз и другие международные организации не должны игнорировать такие нападения Киева. По мнению Сийярто, эти действия угрожают энергетической безопасности многим государствам центральной Европы.
Станцию «Русская», которая обеспечивает подачу топлива по «Турецкому потоку» Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 13 января, сообщало Минобороны, передает «Национальная служба новостей». Для атаки на этот объект ВСУ использовали девять беспилотников самолетного типа. В настоящий момент станция работает в штатном режиме.
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