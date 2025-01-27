Путин вручил медали блокадникам

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Путин вручил первые юбилейные медали за победу в ВОВ участникам блокады Ленинграда
Путин вручил первые юбилейные медали за победу в ВОВ участникам блокады Ленинграда Фото:

Президент РФ Владимир Путин вручил первые медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам, которые пережили блокаду Ленинграда. Церемония прошла в честь 81-й годовщины снятия блокады в зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

В списке награжденных Путиным участников ВОВ значатся ветераны:

  • Владимир Берчиков, возраст: 100 лет, участник обороны Москвы и Ленинграда;
  • Аркадий Забежинский, возраст: 103 года, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, Ростовской, Донбасской и Крымской наступательных операций;
  • Александра Лещук, возраст: 99 лет, участница обороны Ленинграда;
  • Зиновий Меркин, возраст: 100 лет, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге и на территории Украины, Польши, Румынии, Германии;
  • Михаил Мороз, возраст: 97 лет, участник боев в Белоруссии;
  • Елена Тихомирова, возраст: 90 лет, жительница блокадного Ленинграда, председательница правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда";
  • Екатерина Тутурова, возраст: 103 года, участница обороны Ленинграда, операций по освобождению Эстонии, Польши, восточной Пруссии.

Медаль утверждена 2 сентября 2024 года указом президента РФ. Она изготовлена из золота, ее диаметр — 32 миллиметра. На ней, с лицевой стороны, изображена фигура воина-победителя со Знаменем Победы, установленным на рейхстаге, вокруг него — салют, вверху изображены цифры 1941 и 2025, внизу — две лавровые ветви и пятиконечная звезда. На обратной  стороне надпись в честь 80-летия Победы в лавровом венке, в его основании — знак ордена Отечественной войны I степени. Медаль носится на левой стороне груди и располагается после медали в честь 75-летия Победы. 

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Президент РФ Владимир Путин вручил первые медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам, которые пережили блокаду Ленинграда. Церемония прошла в честь 81-й годовщины снятия блокады в зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. В списке награжденных Путиным участников ВОВ значатся ветераны: Медаль утверждена 2 сентября 2024 года указом президента РФ. Она изготовлена из золота, ее диаметр — 32 миллиметра. На ней, с лицевой стороны, изображена фигура воина-победителя со Знаменем Победы, установленным на рейхстаге, вокруг него — салют, вверху изображены цифры 1941 и 2025, внизу — две лавровые ветви и пятиконечная звезда. На обратной  стороне надпись в честь 80-летия Победы в лавровом венке, в его основании — знак ордена Отечественной войны I степени. Медаль носится на левой стороне груди и располагается после медали в честь 75-летия Победы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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