Путин вручил медали блокадникам

Президент РФ Владимир Путин вручил первые медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам, которые пережили блокаду Ленинграда. Церемония прошла в честь 81-й годовщины снятия блокады в зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.
В списке награжденных Путиным участников ВОВ значатся ветераны:
- Владимир Берчиков, возраст: 100 лет, участник обороны Москвы и Ленинграда;
- Аркадий Забежинский, возраст: 103 года, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, Ростовской, Донбасской и Крымской наступательных операций;
- Александра Лещук, возраст: 99 лет, участница обороны Ленинграда;
- Зиновий Меркин, возраст: 100 лет, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге и на территории Украины, Польши, Румынии, Германии;
- Михаил Мороз, возраст: 97 лет, участник боев в Белоруссии;
- Елена Тихомирова, возраст: 90 лет, жительница блокадного Ленинграда, председательница правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда";
- Екатерина Тутурова, возраст: 103 года, участница обороны Ленинграда, операций по освобождению Эстонии, Польши, восточной Пруссии.
Медаль утверждена 2 сентября 2024 года указом президента РФ. Она изготовлена из золота, ее диаметр — 32 миллиметра. На ней, с лицевой стороны, изображена фигура воина-победителя со Знаменем Победы, установленным на рейхстаге, вокруг него — салют, вверху изображены цифры 1941 и 2025, внизу — две лавровые ветви и пятиконечная звезда. На обратной стороне надпись в честь 80-летия Победы в лавровом венке, в его основании — знак ордена Отечественной войны I степени. Медаль носится на левой стороне груди и располагается после медали в честь 75-летия Победы.
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