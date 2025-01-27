27 января 2025

В ХМАО ревнивец прыгал на капоте машины возлюбленной, а затем избил даму сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил агрессора к условному сроку
Суд приговорил агрессора к условному сроку Фото:

В Сургуте (ХМАО) мужчина из-за ревности решил отомстить своей возлюбленной — он разгромил ее автомобиль, а после избил саму девушку и сжег ее паспорт. Суд приговорил его к условному сроку.

«[Осужденный] залез на крышку багажника и крышу автомобиля, от чего на них появились повреждения в виде вмятины», — сообщается в базе данных городского суда. До этого он также нанес несколько ударов по машине.

После сургутянин пришел в дом к своей женщине, избил ее и сжег паспорт югорчанки. Как он сам пояснил на суде, причиной его агрессии стало то, что она не отвечала на его звонки. Суд приговорил его к четырем годам условно и 420 часам обязательных работ.

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В Сургуте (ХМАО) мужчина из-за ревности решил отомстить своей возлюбленной — он разгромил ее автомобиль, а после избил саму девушку и сжег ее паспорт. Суд приговорил его к условному сроку. «[Осужденный] залез на крышку багажника и крышу автомобиля, от чего на них появились повреждения в виде вмятины», — сообщается в базе данных городского суда. До этого он также нанес несколько ударов по машине. После сургутянин пришел в дом к своей женщине, избил ее и сжег паспорт югорчанки. Как он сам пояснил на суде, причиной его агрессии стало то, что она не отвечала на его звонки. Суд приговорил его к четырем годам условно и 420 часам обязательных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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