В ХМАО ревнивец прыгал на капоте машины возлюбленной, а затем избил даму сердца

В Сургуте (ХМАО) мужчина из-за ревности решил отомстить своей возлюбленной — он разгромил ее автомобиль, а после избил саму девушку и сжег ее паспорт. Суд приговорил его к условному сроку.
«[Осужденный] залез на крышку багажника и крышу автомобиля, от чего на них появились повреждения в виде вмятины», — сообщается в базе данных городского суда. До этого он также нанес несколько ударов по машине.
После сургутянин пришел в дом к своей женщине, избил ее и сжег паспорт югорчанки. Как он сам пояснил на суде, причиной его агрессии стало то, что она не отвечала на его звонки. Суд приговорил его к четырем годам условно и 420 часам обязательных работ.
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