В Кремле раскрыли, как Россия отреагирует после возобновления транзита газа через Украину

Россия заинтересована в возобновлении поставок газа в Европу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Если есть покупатели, Россия заинтересована в продолжении [продажи газа Европе]. По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заверения, что некий переговорный процесс будет возобновлен, но будем внимательно отслеживать эту ситуацию», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков также отметил конкурентные преимущества российского продукта перед альтернативными источниками. «Мы заинтересованы в том, чтобы продавать наши товары. Они не просто конкурентоспособны по сравнению с тем же американским сжиженным газом, но они гораздо более выгодно европейским покупателям», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) планирует возобновить переговоры с Украиной о транзите российского газа, в которых также предполагается участие Венгрии и Словакии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.