В Кремле раскрыли, как Россия отреагирует после возобновления транзита газа через Украину

Песков: Россия заинтересована в возобновлении поставок газа в Европу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия готова возобновить подачу газа в Европу, заявил Песков
Россия готова возобновить подачу газа в Европу, заявил Песков Фото:
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Россия заинтересована в возобновлении поставок газа в Европу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если есть покупатели, Россия заинтересована в продолжении [продажи газа Европе]. По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заверения, что некий переговорный процесс будет возобновлен, но будем внимательно отслеживать эту ситуацию», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Песков также отметил конкурентные преимущества российского продукта перед альтернативными источниками. «Мы заинтересованы в том, чтобы продавать наши товары. Они не просто конкурентоспособны по сравнению с тем же американским сжиженным газом, но они гораздо более выгодно европейским покупателям», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) планирует возобновить переговоры с Украиной о транзите российского газа, в которых также предполагается участие Венгрии и Словакии.

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Россия заинтересована в возобновлении поставок газа в Европу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Если есть покупатели, Россия заинтересована в продолжении [продажи газа Европе]. По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заверения, что некий переговорный процесс будет возобновлен, но будем внимательно отслеживать эту ситуацию», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Песков также отметил конкурентные преимущества российского продукта перед альтернативными источниками. «Мы заинтересованы в том, чтобы продавать наши товары. Они не просто конкурентоспособны по сравнению с тем же американским сжиженным газом, но они гораздо более выгодно европейским покупателям», — заявил он. Ранее сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) планирует возобновить переговоры с Украиной о транзите российского газа, в которых также предполагается участие Венгрии и Словакии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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