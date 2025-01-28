МВД: России массово отказывают в экстрадиции преступников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Западные страны из-за политической мотивации не хотят экстрадировать России преступников
Западные страны из-за политической мотивации не хотят экстрадировать России преступников Фото:

Западные стран значительно увеличили количество политически обусловленных отказов от экстрадиции России преступников. При этом в рамках сотрудничества РФ и Монголии подобных проблем не наблюдается. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

«Искусственнo нагнетаемая политическая повестка зачастую является сиюминутнoй и лишь создает благоприятную почву для криминала. Это каcается в том числе и ситуации, складывающейся в cфере экстрадиции преступников. Если ранее отказы зарубежных партнеров по запрoсам российской стороны были единичными и oбъективными, то теперь они политически мотивированы и приoбрели массовый характер», — заявила Волк в своем telegram-канале по итогам встречи главы ведомства Владимира Колокольцева с министром юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом. 

В рамках сотрудничества России и Монголии через Интерпол, по словам Ирины Волк, подобные проблемы не наблюдаются. Она привела пример успешной экстрадиции из Монголии женщины из Читы, обвиняемой в многочисленных случаях мошенничества при получении социальных выплат. Также в ходе обсуждения Колокольцев и Алтангэрэл подчеркнули важность подготовки полицейских кадров, выразив готовность к углублению сотрудничества в этом направлении.

Кроме того, Волк сообщила, что Колокольцев предложил монгольской стороне участвовать в антинаркотической операции «Канал» в качестве наблюдателей. А также присоединиться к пятой Международной конференции по борьбе с распространением экстремистской идеологии. Она состоится в Москве в 2025 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западные стран значительно увеличили количество политически обусловленных отказов от экстрадиции России преступников. При этом в рамках сотрудничества РФ и Монголии подобных проблем не наблюдается. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.  «Искусственнo нагнетаемая политическая повестка зачастую является сиюминутнoй и лишь создает благоприятную почву для криминала. Это каcается в том числе и ситуации, складывающейся в cфере экстрадиции преступников. Если ранее отказы зарубежных партнеров по запрoсам российской стороны были единичными и oбъективными, то теперь они политически мотивированы и приoбрели массовый характер», — заявила Волк в своем telegram-канале по итогам встречи главы ведомства Владимира Колокольцева с министром юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом.  В рамках сотрудничества России и Монголии через Интерпол, по словам Ирины Волк, подобные проблемы не наблюдаются. Она привела пример успешной экстрадиции из Монголии женщины из Читы, обвиняемой в многочисленных случаях мошенничества при получении социальных выплат. Также в ходе обсуждения Колокольцев и Алтангэрэл подчеркнули важность подготовки полицейских кадров, выразив готовность к углублению сотрудничества в этом направлении. Кроме того, Волк сообщила, что Колокольцев предложил монгольской стороне участвовать в антинаркотической операции «Канал» в качестве наблюдателей. А также присоединиться к пятой Международной конференции по борьбе с распространением экстремистской идеологии. Она состоится в Москве в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...