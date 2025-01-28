МВД: России массово отказывают в экстрадиции преступников

Западные стран значительно увеличили количество политически обусловленных отказов от экстрадиции России преступников. При этом в рамках сотрудничества РФ и Монголии подобных проблем не наблюдается. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Искусственнo нагнетаемая политическая повестка зачастую является сиюминутнoй и лишь создает благоприятную почву для криминала. Это каcается в том числе и ситуации, складывающейся в cфере экстрадиции преступников. Если ранее отказы зарубежных партнеров по запрoсам российской стороны были единичными и oбъективными, то теперь они политически мотивированы и приoбрели массовый характер», — заявила Волк в своем telegram-канале по итогам встречи главы ведомства Владимира Колокольцева с министром юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом.
В рамках сотрудничества России и Монголии через Интерпол, по словам Ирины Волк, подобные проблемы не наблюдаются. Она привела пример успешной экстрадиции из Монголии женщины из Читы, обвиняемой в многочисленных случаях мошенничества при получении социальных выплат. Также в ходе обсуждения Колокольцев и Алтангэрэл подчеркнули важность подготовки полицейских кадров, выразив готовность к углублению сотрудничества в этом направлении.
Кроме того, Волк сообщила, что Колокольцев предложил монгольской стороне участвовать в антинаркотической операции «Канал» в качестве наблюдателей. А также присоединиться к пятой Международной конференции по борьбе с распространением экстремистской идеологии. Она состоится в Москве в 2025 году.
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