Генпрокуратура подала иск к Домодедово

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Генпрокуратура провела проверку порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово
Генпрокуратура провела проверку порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово Фото:

По результатам прокурорской проверки порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово был подан иск в суд. Проверка выявила нарушения, что привело к обращению одного из заместителей генпрокурора России в судебные инстанции.

«Иск к Домодедово подан по результатам прокурорской проверки порядка приватизации... Содержание документа пока не раскрывается», — сообщил «Коммерсант». Ответчикам заявление Генпрокуратуры было направлено по почте, а о результатах проверки им не сообщили. Из практики подобных дел следует, что обычно после приватизационных проверок следуют иски о возвращении активов государству. 

Среди ответчиков в деле выступают несколько компаний, включая ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд» и ООО «Домодедово коммершл сервисиз», а также Фонд «Атлант Фаундейшн». Также к числу ответчиков относятся Валерий Коган и Дмитрий Каменщик, занимающие ключевые позиции в управлении аэропортом.

Предложение о национализации аэропорта Домодедово обсуждалось еще в 2011 году после террористического акта с участием смертника, в результате которого погибли 37 человек. Тогда против владельца аэропорта Дмитрия Каменщика было инициировано уголовное дело по статье 238, части 3 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Генеральная прокуратура признала преследование Каменщика незаконным, и по решению руководства надзорного органа уголовное преследование было остановлено.

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По результатам прокурорской проверки порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово был подан иск в суд. Проверка выявила нарушения, что привело к обращению одного из заместителей генпрокурора России в судебные инстанции. «Иск к Домодедово подан по результатам прокурорской проверки порядка приватизации... Содержание документа пока не раскрывается», — сообщил «Коммерсант». Ответчикам заявление Генпрокуратуры было направлено по почте, а о результатах проверки им не сообщили. Из практики подобных дел следует, что обычно после приватизационных проверок следуют иски о возвращении активов государству.  Среди ответчиков в деле выступают несколько компаний, включая ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд» и ООО «Домодедово коммершл сервисиз», а также Фонд «Атлант Фаундейшн». Также к числу ответчиков относятся Валерий Коган и Дмитрий Каменщик, занимающие ключевые позиции в управлении аэропортом. Предложение о национализации аэропорта Домодедово обсуждалось еще в 2011 году после террористического акта с участием смертника, в результате которого погибли 37 человек. Тогда против владельца аэропорта Дмитрия Каменщика было инициировано уголовное дело по статье 238, части 3 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Генеральная прокуратура признала преследование Каменщика незаконным, и по решению руководства надзорного органа уголовное преследование было остановлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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