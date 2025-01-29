В Петербурге задержана замглавы УФАС Даниловская

Замглавы Санкт-Петербургского управления антимонопольной службы Екатерина Даниловская задержана после обысков в ведомстве. Она подозревается в превышении должностных полномочий.
«Заместитель главы петербургского УФАС Екатерина Даниловская задержана. Даниловская подозревается в превышении должностных полномочий. В УФАС она возглавляет отдел контроля размещения государственного заказа», — сообщает «Фонтанка».
По данным СМИ, обыски в ведомстве связаны с госзаказом на видеонаблюдение в школах. В уголовном деле фигурируют жалобы компании «Перспектива», а пострадавшей числится компания «Вега-С».
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