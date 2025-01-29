Женатые челябинцы матерятся чаще холостяков

В Челябинске женатые мужчины в общении со своими вторыми половинками используют нецензурную лексику чаще, чем холостые. Об этом URA.RU 30 января сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
«Судя по ответам женщин, холостые мужчины используют нецензурную лексику в общении со вторыми половинами реже женатых», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Челябинска, состоящие в браке или отношениях.
Мужья и жены практически одинаково часто используют в общении нецензурную лексику. Так, 39% мужчин и 42% женщин сообщили, что их вторые половинки время от времени нецензурно выражаются. Но вот мужчины реже ругают женщин за это, чем женщины мужчин.
Молодые челябинки реже более возрастных говорят, что их мужья ругаются матом. А вот среди ответов мужчина тенденция обратная — более молодые спутницы чаще матерятся, чем женщины старше 45 лет.
Социальные исследования последних лет показывают изменение приоритетов среди жителей Челябинска: если в 2023 году значительная часть населения предпочитала карьеру семейным ценностям, то к 2025 году ситуация изменилась в пользу последних. Жители стали более открыто выражать свои эмоции внутри семейных пар, включая использование нецензурной лексики, как показывает исследование сервиса SuperJob.
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