19 января 2025

В 2025 году челябинцы стали меньше ценить работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа перестает быть главным занятием в жизни челябинцев
Работа перестает быть главным занятием в жизни челябинцев Фото:

В 2025 году жители Челябинской области стали меньше ценить работу, а больше — семью. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, тенденция лежит в русле общероссийского тренда.

«В 2025 году 57% россиян сделали выбор в пользу работы и карьеры. Однако доля таких ответов снижается. В частности, в 2023 работу выбрали 65%. Причем в Челябинской области ценности семьи и работы оказались практически равнозначными: 52% и 50% соответственно», — отметили в офисе HeadHunter.

Интерес к саморазвитию среди жителей региона также набрал обороты. Согласно исследованию сервиса, саморазвитие будет в фокусе 44% местных работников, а 31% будут больше заниматься своим здоровьем. Важность здоровья и саморазвития особенно оказалась высокой среди женщин. При этом челябинские мужчины больше зациклены на карьере, чем женщины (59% против 55%).

Изменение приоритетов жителей области связали с общим трендом на переосмысление ценностей после пандемии COVID-19. В течение 2020 года многие люди оценили важность близких отношений и семьи, что нашло отражение в последующих исследованиях о распределении времени и приоритетах.

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В 2025 году жители Челябинской области стали меньше ценить работу, а больше — семью. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, тенденция лежит в русле общероссийского тренда. «В 2025 году 57% россиян сделали выбор в пользу работы и карьеры. Однако доля таких ответов снижается. В частности, в 2023 работу выбрали 65%. Причем в Челябинской области ценности семьи и работы оказались практически равнозначными: 52% и 50% соответственно», — отметили в офисе HeadHunter. Интерес к саморазвитию среди жителей региона также набрал обороты. Согласно исследованию сервиса, саморазвитие будет в фокусе 44% местных работников, а 31% будут больше заниматься своим здоровьем. Важность здоровья и саморазвития особенно оказалась высокой среди женщин. При этом челябинские мужчины больше зациклены на карьере, чем женщины (59% против 55%). Изменение приоритетов жителей области связали с общим трендом на переосмысление ценностей после пандемии COVID-19. В течение 2020 года многие люди оценили важность близких отношений и семьи, что нашло отражение в последующих исследованиях о распределении времени и приоритетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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