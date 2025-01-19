В 2025 году челябинцы стали меньше ценить работу

В 2025 году жители Челябинской области стали меньше ценить работу, а больше — семью. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, тенденция лежит в русле общероссийского тренда.
«В 2025 году 57% россиян сделали выбор в пользу работы и карьеры. Однако доля таких ответов снижается. В частности, в 2023 работу выбрали 65%. Причем в Челябинской области ценности семьи и работы оказались практически равнозначными: 52% и 50% соответственно», — отметили в офисе HeadHunter.
Интерес к саморазвитию среди жителей региона также набрал обороты. Согласно исследованию сервиса, саморазвитие будет в фокусе 44% местных работников, а 31% будут больше заниматься своим здоровьем. Важность здоровья и саморазвития особенно оказалась высокой среди женщин. При этом челябинские мужчины больше зациклены на карьере, чем женщины (59% против 55%).
Изменение приоритетов жителей области связали с общим трендом на переосмысление ценностей после пандемии COVID-19. В течение 2020 года многие люди оценили важность близких отношений и семьи, что нашло отражение в последующих исследованиях о распределении времени и приоритетах.
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