29 января 2025

В Челябинской области утвердили схему округов для выборов в заксобрание

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Выборы по новой схеме состоятся 14 сентября
Выборы по новой схеме состоятся 14 сентября Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Депутаты заксобрания Челябинской области утвердили новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в ЗСО. Как сообщает корреспондент URA.RU, срок действия старой схемы, утвержденной 10 лет назад, истекает в марте.

«Новую схему определил областной избирком. В ней учтены актуальные границы округов, перечень муниципалитетов, населенных пунктов, входящих в состав каждого округа, а также уточнена численность избирателей. Численность избирателей в каждом из округов варьируется от 77 326 до 94 509 избирателей», — сообщил в своем докладе председатель комитета ЗСО по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.

По словам Брагина, границы поменяли пять из 30 избирательных округов. Выборы в заксобрание региона по новой схеме состоятся 14 сентября.

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Депутаты заксобрания Челябинской области утвердили новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в ЗСО. Как сообщает корреспондент URA.RU, срок действия старой схемы, утвержденной 10 лет назад, истекает в марте. «Новую схему определил областной избирком. В ней учтены актуальные границы округов, перечень муниципалитетов, населенных пунктов, входящих в состав каждого округа, а также уточнена численность избирателей. Численность избирателей в каждом из округов варьируется от 77 326 до 94 509 избирателей», — сообщил в своем докладе председатель комитета ЗСО по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин. По словам Брагина, границы поменяли пять из 30 избирательных округов. Выборы в заксобрание региона по новой схеме состоятся 14 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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