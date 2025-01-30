В аэропорту Пулково таможенные инспекторы обнаружили в багаже иностранного гражданина пять книг, изданных более ста лет назад. Пассажир, направлявшийся в Китай, не предоставил необходимых документов на вывоз данных изданий. Об этом сообщили в пресс-службе Пулковской таможни.
«Пять книг, изданных более 100 лет назад, инспекторы таможенного поста Аэропорт Пулково обнаружили в багаже иностранного гражданина», — сообщает пресс-служба Пулковской таможни. Среди них — три тома полного собрания сочинений Н.В. Гоголя, изданные в 1902 году, педагогическое пособие Виктора Острогорского 1901 года выпуска и Энтомологический журнал на немецком языке, датированный 1891 годом.
По законодательству РФ, книги, возраст которых превышает 50 лет, автоматически считаются культурными ценностями и подлежат ограничениям при перемещении через границу. В данном случае, для вывоза книг требовалось специальное разрешение от Министерства культуры, которого у пассажира не было.
Сейчас книги находятся на экспертизе, где специалисты должны определить их точную стоимость и культурный статус. В случае, если стоимость изданий окажется выше 100 тысяч рублей, действия пассажира могут быть квалифицированы как попытка контрабанды культурных ценностей. Это может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет или крупный штраф с конфискацией.
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