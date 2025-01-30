В интернете появилась запись переговоров диспетчеров насчет ситуации с самолетом, который потерпел крушение в Вашингтоне, упав в реку Потомак. На борту воздушного судна могли находиться чемпионы по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Отмечается, что самолет потерпел крушение примерно в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос (ВПП).
«Авария. Самолет и вертолет столкнулись и упали в реку. <...> Это были CRJ и вертолет, что столкнулись, я бы сказала, приблизительно в полумиле (примерно 800 метров — прим. URA.RU) от конца 33 (номер ВПП — прим. URA.RU)», — говорится в записях с борта воздушного судна. Информацию передает РИА Новости.
В записи также говорится, что аэродром, куда мог приземлиться самолет, на момент трагедии был закрыт. Кроме того, диспетчеры уточнили, есть ли у них разрешение на все взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки. На это им ответили, что есть разрешение на все поле.
В Вашингтоне, в аэропорту имени Рональда Рейгана, 30 января произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом типа Black Hawk. После инцидента самолет упал в реку Потомак. На данный момент на месте происшествия работают спасательные службы, которые осуществляют поиски возможных выживших.
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