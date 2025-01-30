Установлены личности 11 фигуристов, погибших при крушении самолета в США

Директор спортклуба Бостона подтвердил гибель фигуристов Шишковой и Наумова
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В список погибших пассажиров вошли Шишкова и Наумов
В список погибших пассажиров вошли Шишкова и Наумов Фото:
новость из сюжета
В США самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом

Личности 11 фигуристов, погибших в результате столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Black Hawk в Вашингтоне, установлены. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе подтвердил, что среди погибших — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Личности 11 погибших фигуристов установлены после авиакатастрофы в США: Инна Волянская. Спенсер Лейн; Джинна Хан; Эдвард Чжоу; Эверли Ливингстон; Лидия Ливингстон; Франко Апарисио; Шон Кей; Анджела Янг», — передает telegram-канал. Среди погибших оказались и тренеры по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Сегодня, 30 января, в Вашингтоне произошло столкновение самолета и военного вертолета, которое привело к крушению обеих воздушных единиц. Отмечается, что находившиеся на борту Наумов и Шишкова направлялись из Уичито после участия в чемпионате США по фигурному катанию в Вашингтон.

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Личности 11 фигуристов, погибших в результате столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Black Hawk в Вашингтоне, установлены. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе подтвердил, что среди погибших — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. «Личности 11 погибших фигуристов установлены после авиакатастрофы в США: Инна Волянская. Спенсер Лейн; Джинна Хан; Эдвард Чжоу; Эверли Ливингстон; Лидия Ливингстон; Франко Апарисио; Шон Кей; Анджела Янг», — передает telegram-канал. Среди погибших оказались и тренеры по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Сегодня, 30 января, в Вашингтоне произошло столкновение самолета и военного вертолета, которое привело к крушению обеих воздушных единиц. Отмечается, что находившиеся на борту Наумов и Шишкова направлялись из Уичито после участия в чемпионате США по фигурному катанию в Вашингтон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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