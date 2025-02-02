В Кургане ищут кондукторов, которые согласятся работать за 3 тысячи рублей в смену

Желающих работать кондукторами в автобусах ищут в Кургане. Им обещают платить до 3 тысяч рублей за смену. Об этом говорится в объявлении.
«Работа кондуктором в Кургане на общественном транспорте. Зарплата от 2500 до 3000 рублей чистыми на руки за смену. Рассматриваются соискатели без опыта», — сообщается на сайте Avito.
Представители работодателя обещают потенциальным сотрудникам обеспечение спецодеждой и подарки детям на праздники. Также предусмотрено обучение новых сотрудников, указано в описании вакансии.
Ранее компания «Кургангортранс» массово набирала водителей и кондукторов. Перевозчик также приглашал на работу инженеров и механиков, правда, зарплаты он не разглашал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!