02 февраля 2025
01 февраля 2025

В Кургане ищут кондукторов, которые согласятся работать за 3 тысячи рублей в смену

В Кургане массово ищут кондукторов для работы в автобусах
© Служба новостей «URA.RU»
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Кондукторам обещают стабильную зарплату
Кондукторам обещают стабильную зарплату Фото:

Желающих работать кондукторами в автобусах ищут в Кургане. Им обещают платить до 3 тысяч рублей за смену. Об этом говорится в объявлении.

«Работа кондуктором в Кургане на общественном транспорте. Зарплата от 2500 до 3000 рублей чистыми на руки за смену. Рассматриваются соискатели без опыта», — сообщается на сайте Avito.

Представители работодателя обещают потенциальным сотрудникам обеспечение спецодеждой и подарки детям на праздники. Также предусмотрено обучение новых сотрудников, указано в описании вакансии.

Ранее компания «Кургангортранс» массово набирала водителей и кондукторов. Перевозчик также приглашал на работу инженеров и механиков, правда, зарплаты он не разглашал.

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Желающих работать кондукторами в автобусах ищут в Кургане. Им обещают платить до 3 тысяч рублей за смену. Об этом говорится в объявлении. «Работа кондуктором в Кургане на общественном транспорте. Зарплата от 2500 до 3000 рублей чистыми на руки за смену. Рассматриваются соискатели без опыта», — сообщается на сайте Avito. Представители работодателя обещают потенциальным сотрудникам обеспечение спецодеждой и подарки детям на праздники. Также предусмотрено обучение новых сотрудников, указано в описании вакансии. Ранее компания «Кургангортранс» массово набирала водителей и кондукторов. Перевозчик также приглашал на работу инженеров и механиков, правда, зарплаты он не разглашал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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