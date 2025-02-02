Директора Введенской школы №1 (Курганская область) Павла Скородумова уволили с работы после замечаний чиновников от образования. Об этом сообщили представители управления образования Кетовского округа. Ранее в школе говорили, что их руководитель покинул пост по собственному желанию. Коллеги поддержали опального шефа, а родители начали сбор подписей, чтобы вернуть его в образовательное учреждение.
«Директор Введенской СОШ №1 уволен по решению управления образования администрации округа в связи с многочисленными замечаниями. Сейчас обязанности директора возложены на его заместителя по воспитательной работе», — говорится в ответе чиновников под постом с публикацией агентства в соцсети.
Директора Скородумова уволили 31 января посреди учебного года после критики чиновников. Они обнаружили, что баскетбольная площадка не очищена от снега, хотя зимой на ней никто не играет. Также проверяющие указали директору на заваленный снегом мемориал на территории села. При этом местные жители видели, что снег накануне там убирали школьники, но ночью памятник снова засыпало.
Кроме того, местная жительница Ирина рассказала URA.RU, что видела правительственную иномарку черного цвета у здания школы. Она заметила, как чиновница фотографировала заснеженную баскетбольную площадку у Введенской школы. После этого директора выгнали с работы, пояснила жительница села.
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